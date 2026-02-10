7 знаменитих акторів, які пережили клінічну смерть

Клінічна смерть – це стан між життям і біологічною смертю. У цей період в людини зупиняється серцебиття, дихання, але мозок ще живий.

У таких випадках у медиків ще є шанс повернути людину до життя через реанімацію. Часто після таких випадків люди розповідають про різні видіння з "того світу" та описують свої відчуття. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з відомих акторів переживав клінічну смерть.

Хто з відомих акторів пережив клінічну смерть?

Ліам Гемсворт

До того, як актор переїхав до США, він проживав в Австралії. Ще змалку він часто разом із друзями ходив купатися та займатися серфінгом. Одного разу майбутня знаменитість обмотав своє тіло мотузкою й занурився на велику глибину.

Гемсворт ледь не потонув і згодом зізнався, що в момент, коли йому забракло кисню, він побачив довгий тунель і яскраве світло. Саме такий стан часто описують ті, хто переживав декілька хвилин клінічної смерті.

Зак Ефрон

Зак Ефрон не просто пережив клінічну смерть, це сталося просто під час зйомок. Команда серіалу про виживання вирушила до Папуа-Нової Гвінеї. Вони мали зняти проєкт "Вбити Зака Ефрона", у якому розповідається про його тритижневе перебування в джунглях. Артист заразився небезпечною інфекцією і ледь не помер.

Чи були в актора якісь видіння, він не розповідає, однак такий важкий досвід йому довелось пережити.

Шерон Стоун

Шерон Стоун також пережила клінічну смерть. Акторка перенесла інсульт і в цей період ледь не померла. Вона розповіла, що відчувала впродовж цих кількох хвилин: за словами Стоун, вона перебувала у вирві з білого світла й ніби зникала, піднімаючись усе вище і вище до яскравого спалаху.

Там акторка побачила своїх друзів, які привіталися з нею. Однак дуже швидко все це закінчилося, і вона знову опинилася у своєму тілі, у власній кімнаті.

Є і чимало інших акторів, які переживали досвід клінічної смерті. Серед них:

Елізабет Тейлор. В акторки була зупинка серця під час операції.

Джейн Сеймур, яка ледь не померла черер алергічну реакцію на препарат.

Дональд Сазерленд

Берт Рейнольдс

Ймовірно, багато інших відомих людей також могли переживати подібне. Однак не кожен прагне виносити подробиці стану свого здоров'я на широку публіку.