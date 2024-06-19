Їх оплакував весь світ: 7 акторів, які померли молодими

Дуже багато молодих та перспективних акторів не змогли продовжити будувати своє життя та успішну кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Вони померли, бувши ще зовсім молодими.

Серед таких знаменитостей: Хіт Леджер, Брендон Лі та інші. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24 список акторів, які померли зовсім молодими.

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Брендон Лі, 28 років

Трагедія трапилась під час роботи над фільмом "Ворон". Під час зйомок однієї зі сцен Лі отримав справжнє вогнепальне поранення в живіт.

Кольт 44-го калібру був у руках актора Майкла Массі, який грав одного зі злочинців. Як стало відомо пізніше, в стволі пістолета застрягла куля-пустушка, яку ніхто зі знімальної групи не помітив. Під час пострілу холостим набоєм "пустушка" вилетіла зі ствола, пробила живіт Лі та влучила в хребет, спричинивши сильний крововилив.



Брендон Лі у фільмі "Ворон" / Кадр із фільму

Бріттан Мерфі, 32 роки

Відома своїми ролями у фільмах "8 миля" та "Перерване життя", знаменитість трагічно померла 20 грудня 2009 року.

Медичні експерти підтвердили, що її передчасну смерть спричинила зупинка серця, викликана ліками, які акторка приймала під час лікування пневмонії та анемії. Деякі з цих препаратів вона приймала за рецептом лікаря, а деякі – ні.



Бріттан Мерфі / Фото з Вікіпедії

Хіт Леджер, 28 років

Хіт Леджер – талановитий актор, чиє життя обірвалося на піку його кар'єри. Про його трагічну смерть було багато чуток та домислів, але офіційна причина залишається незмінною.

У січні 2008 року, у віці 28 років, Хіта Леджера знайшли мертвим у його квартирі в Нью-Йорку.

Причиною його смерті стало передозування снодійними та потужними препаратами, які були виявлені в його організмі під час розтину. Леджер боровся з безсонням та депресією. Це було пов'язано з його професією актора.



Хіт Леджер у фільмі "Темний лицар" / Кадр із фільму

Серед акторів, які також померли у дуже молодому віці, варто згадати наступних:

Кріс Фарлі, який пішов з життя у віці 33 років. Він був відомим комедійним актором, прославився своїми виступами на "Saturday Night Live" та ролями у фільмах "Томмі Бой" і "Чорний овін". Його смерть від передозування наркотиками залишила багато шанувальників у глибокій скорботі та позбавила світ його потенційно величезного внеску в комедію.

який пішов з життя у віці 33 років. Він був відомим комедійним актором, прославився своїми виступами на "Saturday Night Live" та ролями у фільмах "Томмі Бой" і "Чорний овін". Його смерть від передозування наркотиками залишила багато шанувальників у глибокій скорботі та позбавила світ його потенційно величезного внеску в комедію. Джин Харлоу померла у віці 26 років. Вона була зіркою золотої ери Голлівуду, відомою своїми ролями у таких фільмах, як "Платинова блондинка" і "Обід о восьмій". Її життя обірвалося через набряк мозку.

померла у віці 26 років. Вона була зіркою золотої ери Голлівуду, відомою своїми ролями у таких фільмах, як "Платинова блондинка" і "Обід о восьмій". Її життя обірвалося через набряк мозку. Джеймс Дін помер у віці 24 років. Він став іконою американського кіно завдяки своїм ролям у фільмах "Бунтар без причини" і "Схід Едему". Його життя трагічно закінчилося в автокатастрофі, що шокувало шанувальників.

помер у віці 24 років. Він став іконою американського кіно завдяки своїм ролям у фільмах "Бунтар без причини" і "Схід Едему". Його життя трагічно закінчилося в автокатастрофі, що шокувало шанувальників. Рівер Фенікс помер у віці 23 років. Він був висхідною зіркою з ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" і "Сід та Ненсі". Його смерть трапилась від передозування наркотиками на тротуарі біля нічного клубу "Viper Room".

Усі ці актори мали потенціал здійснити значний вплив на кінематограф. Однак їхні вкрай ранні смерті перекреслили їхнє життя та можливі перспективи, залишивши лише спогади про їхню коротку, але яскраву кар'єру.