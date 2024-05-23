Перехитрили вік: 3 акторів, які зовсім не старіють

Деякі актори вражають своїх шанувальників ідеальним зовнішнім виглядом, виглядаючи на 10-15 років молодшими за свій справжній вік. Вони часто можуть виконувати ролі підлітків, навіть бувши уже батьками власних дітей.

Цим зіркам точно вдалося перехитрити свій вік. У матеріалі від Кіно 24 дізнайтеся, хто саме потрапив до цього списку.

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Енн Гетевей

Акторці уже 40 років, однак виглядає вона вдвічі молодшою. Дехто каже, що сьогодні Енн виглядає навіть краще, ніж у свої юні роки. Певна річ, тут роль зіграла не лише генетика. Гетевей має свої секрети молодості й регулярно їх використовує.

Зокрема, щоранку натщесерце акторка випиває 2 ложки оливкової олії, а протягом дня п'є багато води. Відомо, що Енн не вживає продуктів тваринного походження, натомість їсть багато фруктів та овочів. Окрім цього, акторка приділяє дуже багато часу фізичним навантаженням. Вона зізнавалась, що тренувалась навіть впродовж усієї своєї вагітності.

Очевидно, через це їй досі вдається втілювати у життя ролі енергійних та молодих жінок з неймовірною зовнішністю.

Джаред Лето

Ще один вічно молодий актор – Джаред Лето. Сьогодні йому уже 52 роки, а від початку кар'єри зовнішність актора зовсім не змінилась. Відомо, що Джаред зовсім не вживає алкоголю та не має інших шкідливих звичок. Він також є вегетаріанцем і слідкує за тим, аби в його організмі була достатня кількість поживних речовин.

Томас Броді-Сангстер

Справжні поттеромани точно знають цього актора. Адже він став популярним завдяки стрічкам "Гаррі Поттер" і "Той, що біжить у лабіринті". Цьому 32-річному актору досі вдається грати підлітків у кіно, і зовні складно здогадатися про його справжній вік. Цікаво, що його персонажу Томасу у "Грі Престолів" було лише 13 років, тоді як самому актору на момент зйомок було 26 років.

Голлівудські актори часто приділяють дуже багато часу своєму зовнішньому вигляду. Тому навіть у зрілому віці виглядають просто на всі 100.