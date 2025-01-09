Не лише зрадниця Байрак: 2 українські актори, які втекли в Росію і підігрують пропаганді

Велика війна показала справжнє обличчя багатьох зірок, які виявилися зрадниками України. З початком війни багато знаменитостей прийняли рішення, які показали їх справжню сутність.

Однією з таких зрадниць є відома українська режисерка та акторка Оксана Байрак, яка спочатку заявляла про свою підтримку України, а згодом несподівано втекла до Росії, де продовжує свою діяльність. Однак її історія – не єдина.

Радимо Новий український фільм про війну підкорив Netflix і став найпопулярнішим на платформі

2 українські актори, які стали зрадниками України

Роман Якимчук

Роман Якимчук став одним із тих, хто обрав сторону агресора. Незадовго до 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала свою військову агресію проти України, Якимчук виїхав до Росії.

В країні агресора Якимчук не лише продовжує заробляти криваві рублі, а й активно підтримує військові дії окупантів. Він не приховує своїх проросійських поглядів, публічно висловлюючи підтримку війні, що розгорнулася в Україні після вторгнення Росії. Ці заяви стали великим шоком для тих, хто колись захоплювався його творчістю та вважав його частиною української культурної спадщини.



Роман Якимчук / Фото з мережі

Гліб Михайличенко

На початку повномасштабної війни в Україні актор Гліб Михайличенко підтримував ЗСУ. Однак у 2023 році його вчинок став шоком для багатьох. З'явилася інформація, що Гліб Михайличенко, попри всі свої раніше висловлені погляди, залишив Україну і переїхав до Росії.

Це рішення спричинило великий резонанс серед його колег і прихильників. Багато хто не зміг повірити, що людина, яка ще зовсім недавно підтримувала Україну, могла обрати втечу до країни-агресора.



Гліб Михайличенко втік в Росію / Фото з мережі

Вчинок Михайличенка обурив багатьох, зокрема, його колег по театральній сцені. Акторка Римма Зюбіна публічно висловила своє здивування і розчарування. Вона наголосила, що рішення Гліба стало для неї несподіваним, адже його родина була тісно пов'язана з українським театром. Його батько – відомий режисер Київського академічного театру юного глядача, а мама – акторка цього ж театру. Таким чином, Михайличенко з дитинства перебував у серці української культури, і його перехід до Росії став болючим ударом для всієї культурної спільноти.

Попри невідомі деталі, як саме він покинув країну, вибір Михайличенка став справжньою зрадою для багатьох українців. Сьогодні його ім'я асоціюється з підтримкою країни-агресора та зрадою інтересів українського народу.