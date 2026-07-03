Любов зародилась на знімальному майданчику: актори, які закохалися під час зйомок серіалів

Справжнє кохання часто приходить несподівано – саме тоді, коли його зовсім не чекаєш. Для багатьох акторів доленосною стала саме робота на знімальному майданчику, де між колегами зароджувалися справжні почуття.

Дехто з них і досі щасливий у стосунках, тоді як інші історії кохання з різних причин завершилися. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з відомих акторів знайшов своє кохання під час зйомок фільмів і серіалів.

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Хто з відомих акторів познайомився просто на зйомках?

Ханде Ерчел і Керем Бюрсін

Турецькі актори Ханде Ерчел та Керем Бюрсін познайомилися на зйомках популярного серіалу "Постукай у мої двері", який здобув популярність далеко за межами Туреччини.



Ханде Ерчел і Керем Бюрсін / Фото з інстаграму

Між ними виникли справжні почуття, і це було помітно навіть глядачам. Актори перебували у стосунках приблизно до кінця 2021 року, однак згодом їхня історія кохання завершилася.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Відомі українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк познайомилися на зйомках серіалу "Безсмертник". Згодом вони почали зустрічатися, а у 2019 році одружилися. Протягом багатьох років подружжя залишається надійною опорою одне для одного, зокрема й під час непростих випробувань, пов'язаних зі здоров'ям Катерини.

Нещодавно вони поділилися ще однією радісною новиною – подружжя очікує на первістка. Про свою вагітність Катерина Тишкевич розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Люк Томпсон та Гаррієт Кейнс

Люк Томпсон та Гаррієт Кейнс разом знімалися в популярному серіалі "Бріджертони". Хоча в серіалі вони не грали закохану пару, у реальному житті їх пов'язують романтичні стосунки. Водночас достеменно невідомо, чи саме на зйомках цього серіалу вони зблизилися, адже актори були знайомі ще до початку роботи над проєктом.

Однак саме після прем'єри "Бріджертонів" про їхній роман стало відомо широкому загалу.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Одна з найвідоміших голлівудських пар – Анджеліна Джолі та Бред Пітт – познайомилася на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт". Саме під час роботи над стрічкою між ними виникла симпатія, яка згодом переросла у стосунки. Пара була разом понад десять років, одружилася та виховувала дітей.



Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Кадр із фільму

Проте згодом їхня історія кохання завершилася гучним і тривалим розлученням, яке супроводжувалося судовими суперечками.