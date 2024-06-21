Їхній талант вражає: актори, які в одному фільмі перевтілилися у декількох персонажів

Глядачі уже звикли, що актори в одному фільмі можуть зіграти одразу декілька ролей. Це неабияк проявляє їхній талант, адже потрібно вміти швидко перевтілюватися, аби вдало відобразити характер та особистість своїх героїв.

Сьогодні редакція Кіно 24 розповість про чотирьох акторів та акторок, які в одному фільмі втілили декількох персонажів. Деякі цифри просто вражають, оскільки складно повірити, що людина здатна на такі кардинальні зміни.

До речі Їх оплакував весь світ: 7 акторів, які померли молодими

Бен Стіллер

У фільмі "Ніч у музеї: Секрет гробниці" Бен Стіллер виконав роль Ларрі Дейла, який працював охоронцем у музеї, та неандертальця, на ім'я Лааа. До речі, актор у 2022 році приїздив в Україну. Річ у тім, що він – посол доброї волі Організації Об'єднаних Націй. Стіллер, зокрема, відвідав міста та села на Київщині, які на початку повномасштабного вторгнення зруйнували росіяни.

"Ніч у музеї: Секрет гробниці": дивіться онлайн трейлер фільму

Кейт Бланшет

Оскароносна австралійська акторка Кейт Бланшет вразила глядачів у фільмі "Маніфесто", адже перевтілилася аж у 13 героїнь. Жінка зіграла роль хореографки, ведучої, домогосподарки, генеральної директорки та багато інших. Кейт у своїх образах проголошує неймовірні маніфести, які захоплюють.

"Маніфесто": дивіться онлайн трейлер фільму

Ворвік Девіс

Чи ненайбільше Ворвіка Девіса люди запам'ятали з фільму "Гаррі Поттер". У перших двох частинах актора можна побачити у ролі професора Флитвіка, у третій – у ролі диригента, а у четвертій – у ролі молодого Флитвіка. Однак це ще не все. В одному з останніх фільмів про хлопчика, який вижив, "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина перша", Ворвік перевтілився у гобліна.

"Гаррі Поттер і філософський камінь": дивіться онлайн трейлер фільму

Нумі Рапас

Шведська акторка Нумі Репас у фільмі "Сім сестер", власне, й зіграла сімох сестер-близнючок. У всіх – дуже різний характер, який знаменитість неперевершено передала на екрані. Акторці вдалося влитися у кожну роль.

"Сім сестер": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви ще не дивилися фільми з нашого матеріалу, то обов'язково зробіть це. Неймовірна гра акторів та акторок заслуговує за визнання та увагу.