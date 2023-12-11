Знімалась у "Поверненні Мухтара": хто така Катерина Тишкевич, яка днями потрапила у реанімацію

Українська акторка Катерина Тишкевич вже багато років бореться з соматоформним головним болем. Днями вона потрапила в реанімацію. Відомо, що Катерина перебуває зараз у вкрай важкому стані.

Виявилося, що в Тишкевич розвинувся сепсис – небезпечна дисфункція внутрішніх органів. Через це страждають легені, печінці та серце дівчини. Відомо, що медики вже кілька днів намагаються привести її до тями. Що відомо про акторку та звідки з'явилася у неї хвороба –розкаже 24 Канал.

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Хто така Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич з'явилася на світ у в Києві 1994 році. Її сім'я – медики, тож батьки хотіли, аби Катя пішла по їхніх стопах. Однак, вже у 10 років дівчина сказала рідним, що хоче бути акторкою. Певний час вона займалась у театральній студії.



Тишкевич намагалася проявити себе як модель. Їй навіть вдалося виграти конкурс "Міні-міс перлина Півдня" в Одесі. А ще – дівчина пробувала себе у ролі ведучої – вела програму "Тільки для дівчат" на одеському телебаченні. Але після спроб у різних сферах, збагнула, що хоче бути акторкою.

Для цього Катерина вступила до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Ще будучи студенткою, намагалася робити перші кроки в професії. Тишкевич дебютувала у виставі "У пошуках радості", де зіграла роль негативного персонажа Олени.



Катерина Тишкевич / Фото з інстаграму акторки

Згодом дівчина з'явилась в українському кіно. Вона стартувала з епізодичної ролі у серіалі "Жіночий лікар". До того ж акторка знялася в популярному серіалі "Повернення Мухтара" та медичному серіалі "Швидка допомога".

Першу велику роль у кіно Катерина зіграла у серіалі "Безсмертник". Тоді молодій акторці треба було вчити в день по 20-30 сторінок тексту. На сьогодні Тишкевич знялась в десятках фільмів і серіалів. Зокрема, "Ніщо не трапляється двічі", "Аметистова сережка", "Недоторкані", "Ментівські війни. Одеса", "Краса потребує жертв", "Сашка", "На лінії життя", "Кримінальний журналіст".

Про хворобу акторки

Катерина Тишкевич повідомила у червні 2022 року про те, що бореться з нестерпним головним болем. Вона зазначила, що це триває вже восьмий рік. Тоді дівчина казала, що лікарі не можуть поставити їй діагноз.

За словами Катерини, вони з мамою-лікаркою обійшли усіх медиків в Україні. Дівчина спробувала всі традиційні та нетрадиційні методи лікування. Але це не дало результату. До того ж їй доводилося приймати щодня по 17 таблеток, щоб зняти біль.



Тишкевич у лікарні / Фото з інстаграму акторки

Згодом акторка планувала пройти діагностику в Німеччині та навіть збирала кошти в соцмережах на лікування. Було потрібно більше, ніж 11 тисяч євро, аби знайти причину головного болю. Однак, дівчина передумала їхати в Німеччину. Вона сказала, що відправиться з цією проблемою до Данії, оскільки там найкращі фахівці з головного болю. Але їй відмовили в діагностиці.

Тоді Катерина знайшла нову клініку в Італії та очікувала підтвердження від професора, щоб виїхати з України на лікування. Утім, з Італією теж не склалося.

Після кількох невдалих спроб у вересні минулого року дівчина написала, що розпочинає експериментальне лікування в новій київській клініці. Тоді їй зробили першу тестову процедуру. Але за словами акторки, був потрібен час, щоб оцінити дію такого методу.



Тишкевич у київській клініці / Фото з інстаграму акторки

В Україні їй поставили діагноз "соматоформний головний біль, викликаний функціональною поломкою мозку". Акторка пояснила, що хвороба проявляється через порушення біохімії мозку після пологової травми. У дитинстві дівчині поставили діагноз ДЦП, але симптоми почали проявлятися лише через 20 років.

Тишкевич прописали відповідні ліки. Також вона проходила курс психотерапії та робила фізичні вправи. Певний час акторка не давала про себе чути. Однак, влітку цього року Катерина поширила світлини з острову Балі, що в Індонезії. Вона написала, що намагається приймати свій стан, медитувати та не вживати таблеток.



Тишкевич на Балі / Фото з інстаграму акторки

Днями стало відомо, що у Катерини Тишкевич виявили сепсис. Дівчина вже кілька днів перебуває в реанімації. Медики намагаються її врятувати.

Чоловік акторки поділився, що вони вклали в лікування вже майже 350 тисяч гривень, але цього ще не достатньо. Тож він попросив людей перерахувати кошти, щоб допомогти Катерині одужати.