Відкрито працює на Кремль: акторка з Маріуполя знялась у пропагандистському серіалі
Російська акторка Ірина Горбачова не припиняє вистелятися перед Кремлем. Нещодавно вона знялась у серіалі, що створений для пропагандистського курсу.
Ірина Горбачова народилася в Маріуполі, однак за криваві рублі вона швидко забула про всі трагедії, які спричинила Росія її рідному місту. Акторка знялась у новому серіалі в країні-агресорці, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Ірина Горбачова зіграла роль вчительки у серіалі для пропагандистського курсу. Його мета – впливати на школярів 8 – 11 класів. Проєкт зняли за участю організації "Рух перших", яку створила диктаторська влада.
У відео показали історію старшокласниці, яка перейшла у нову школу. Вона стикнулась з булінгом, але ситуацію виправила її вчителька. Ролик закінчується "щасливим кінцем", де школярка сидить у сорочці з логотипом "Руху перших".
Ірина Горбачова прокоментувала свою роль і зізналась, що не бачить нічого поганого у кремлівській пропаганді.
Звичайно, я була в курсі, де і для чого знімаюся. Я ставлюся до цих проєктів чудово. Вважаю, що це один із найкращих, найпростіших і найдоступніших способів поговорити з учнями, тому що, по-перше, це формат як серіал. По-друге, це завжди якась тема, яка, звісно ж, прописується з погляду психології,
– сказала Горбачова.
Позиція Ірини Горбачової
- Акторка народилась у Маріуполі. У дитинстві переїхала в Росію, де розвивала кар'єру. У 2021 році вона вийшла заміж за українського співака Антона Савлєпова.
- На початку повномасштабного вторгнення Ірина Горбачова мовчала про війну та намагалась зберегти "нейтральність" безхребетними дописами про мир.
- У 2023 році вона повернулась до Росії, розлучилась з Савлєповим та згодом в інтерв'ю підтримала вторгнення в Україну. Горбачова розповідала, що допомагає біженцям з псевдореспублік, і скаржилась, що друзі від неї відвернулись.