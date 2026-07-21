"Я була хвора цілий місяць": Шерон Стоун шокувала зізнанням про марихуану

Шерон Стоун давно довела: якщо вже давати інтерв'ю, то таке, після якого Голлівуд ще кілька днів цитуватиме кожне слово. Щоправда не завжди у хорошому сенсі.

Цього разу 68-річна зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун, як передає variety, відверто розповіла про те, як відмовилася від ліків після інсульту, кинула марихуану, пережила кілька місяців справжнього пекла і... нарешті повернула собі життя. Звучить як сценарій нового серіалу HBO, але це її реальність.

Після важкого інсульту, який Шерон Стоун пережила ще у 2001 році, акторка роками приймала призначені медикаменти.



Шерон Стоун розповіла про залежність / Фото Інстаграм зірки



Минулої осені вона вирішила відмовитися від останнього препарату. Попри те, що лікарі буквально благали цього не робити.

Мені казали: "Ти не можеш припинити його приймати. Ніколи". А я відповіла: "Ні, припиню", – пригадує акторка.

Ціна цього рішення виявилася зовсім не символічною. За словами Стоун, перші чотири з половиною місяці були настільки важкими, що вона порівняла свій стан із відмовою від героїну.

"Я почувалася жахливо. Але хотіла повернути собі життя без препаратів", – зізналася вона.

Водночас варто пам'ятати: самостійно припиняти прийом призначених ліків небезпечно. Такі рішення потрібно ухвалювати лише разом із лікарем.

Потім настала черга марихуани

Здавалося б, гірше вже не буде. Але Шерон вирішила зробити ще один крок і повністю відмовилася від марихуани. І знову отримала неприємний "бонус".

Акторка каже, що після цього майже місяць почувалася дуже погано. На її думку, сучасний канабіс уже давно не має нічого спільного з тим, що люди вживали десятки років тому.

Це вже не просто рослина, яку зірвали з грядки, – говорить Стоун.

Після чергового обстеження її невролог нібито навіть сказав, що бачив пацієнтів, які потрапляли до реанімації через вживання марихуани.

Де зараз Шерон Стоун

Останній рік для Стоун взагалі став часом перезапуску. Після 33-річної перерви вона повернулася на подіум, закривши показ Vetements у Парижі.

Знялася в нових проєктах, серед яких "Ейфорія" та "Ніхто 2".

І тепер серйозно замислюється над дебютом на Бродвеї. Каже, хоче зіграти Марго Ченнінг із "Все про Єву", а ще мріє про панк-версію мюзиклу Mame з Деббі Гаррі та Біллі Айдолом.

Сама Шерон називає останній рік періодом, коли вона нарешті "повернула собі своє життя". І, схоже, вперше за довгий час почувається саме так, як хотіла.

А ще Арнольд Шварценег теж поділився скретом про те, що допомагає йому триматись у формі.