Акторка з "Той, хто біжить по лезу" розкритикувала свою цифрову версію з сиквелу

Зірка фільму "Той, хто біжить по лезу" Шон Янґ розкритикувала своє цифрове камео. Його можна було побачити у стрічці "Той, хто біжить по лезу 2049".

Янґ заявила, що її цифрове камео в "Той, хто біжить по лезу 2049" було "повним лайн*м". Вона також переконана, що її вставили лише тому, аби задовольнити аудиторію.

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Перша частина стрічки "Той, хто біжить по лезу" вийшла у 1982 році. Шон Янґ зіграла в ньому репліканта (андроїда) з імплантованою пам'яттю та емоціями, як у людини.

Друга частина стрічки вийшла аж у 2017 році. Образ реплікона Рейчел (тобто обличчя Шон Янґ) відтворювали за допомогою цифрових технологій. І у другій частині сиквелу в неї була епізодична роль.

Хіба це не було повним ла*ном? І я нічого не могла з цим вдіяти. Зрозуміло, що вони знали, що публіка буде засмучена моєю відсутністю… Отже, вони заплатили мені трохи грошей, змусили підписати угоду про нерозголошення і дали мені 30 секунд,

– заявила вона.

Але при цьому вона додала, що пробачає творцям фільму. Тому що режисери далі її синові Квінну роль у сиквелі.

Очевидно, Янг не рада, що її позбавили ролі. І це не дивно, адже роль в "Той, хто біжить по лезу" – найуспішніша в її кар'єрі.

"Той, хто біжить по лезу": сюжет

У фільмі 80-х розповідали про майбутнє, яке для нас вже стало минулим. 2019 рік – людство розділене на класи людей і реплікантів (продуктів генної інженерії, штучних людей, андроїдів).

Зовнішньо вони не відрізняються від людей, але їх зробили рабами та змушують виконувати чорну роботу.Нові моделі реплікантів перевершують своїх творців фізичною силою та інтелектом. І частина з них не бажає миритися з таким станом, тож тікає в пошуках вільного життя.

Такі репліканти вважаються "зламаними" й підлягають фізичному знищенню. Для цього існує спеціальний підрозділ правоохоронних органів – "ті, що біжать по лезу". Репліканти чинять спротив винищенню та іноді підіймають повстання.

"Той, що біжить по лезу": дивіться трейлер фільму