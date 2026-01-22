5 українських акторок, які не змінили прізвище після шлюбу

Чимало українських акторок одружені зі своїми колегами по знімальному майданчику. Водночас багато з них не беруть прізвище чоловіка після шлюбу.

Дехто продовжує рід своїх іменитих батьків, а хтось просто свідомо ухвалив таке рішення. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з українських акторок не перейшов на прізвище коханого після одруження.

Які українські акторки не змінили прізвище після шлюбу?

Ольга Сумська

Ольга Сумська була одружена двічі. Перший її чоловік мав прізвище Паперний, а нині акторка одружена з Віталієм Борисюком. В обох випадках вона не брала прізвище своїх обранців, адже Сумська – імените родинне прізвище, яке акторка прагнула зберегти.

Ймовірно, через свою кар'єру та з поваги до пам'яті батьків вона не змінювала прізвище й надалі залишилася Сумською.

Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич одружена з українським актором Валентином Томусяком. Утім, публіці вона й досі відома під прізвищем Тишкевич. Невідомо, чи вносила акторка зміни до паспорта, однак у публічному житті та соціальних мережах вона свого прізвища не змінює.

Вікторія Литвиненко

Вікторія Литвиненко вже вдруге вийшла заміж. Її обранцем став український актор Сергій Стрельников. Однак і в соціальних мережах, і в публічному просторі акторку й надалі знають як Вікторію Литвиненко.

Таїсія Хвостова

Таїсія Хвостова одружилася з Ярославом Шахторіним. Попри це, кожен із подружжя будує кар'єру під власним прізвищем. Ймовірно, Таїсія залишила прізвище Хвостова й у документах, і в публічному житті.

Юлія Буйновська

Зірка українських серіалів Юлія Буйновська, яку глядачі знають зі стрічки "Парочка слідчих", одружена з українським актором Єгором Козловим. Водночас у професійному та публічному просторі акторка продовжує використовувати прізвище Буйновська.

Водночас є й актори, які обрали подвійне прізвище або ж узяли прізвище чоловіка. Наприклад, Марія Рудинська чи Дар'я Легейда-Сова – акторка взяла чоловікове прізвище, але глядачі й досі пам'ятають її як Легейду.