Актриса серіалу "Кріпосна" емоційно відреагувала на розмови окупантів, перехоплених СБУ

Зірка українських серіалів Наталія Денисенко жорстко відреагувала на оприлюднені розмови окупантів, які нещодавно перехопили СБУ. Своїми емоціями актриса поділилась на офіційній сторінці в інстаграмі.

Як повідомляє 24 канал, популярна українська актриса українських серіалів "Кріпосна", "Папаньки", "Клан Ювелірів", "Село на Мільйон" Наталка Денисенко була шокована від опублікованих в мережі розмов російських окупантів та їх звірячої поведінки.

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Особливо Наталю як маму та жінку вразила свідчення про нелюдські вчинки у захоплених населених пунктах: грабунки, зґвалтування, мародерства, розстріли.

Актриса поділилась зі своїми підписниками відеофрагмент перехоплених СБУ переговорів між "військовим" та його дівчиною з Росії. Вона позначила також місцезнаходження як Російську Федерацію.

Я залишу це відео тут! Щоб запам'ятати як вони, ці недотварини – недочоловіки та їхні недожінки, вся їхня нація винищувала наших мирних людей. Я запам'ятаю кожне слово!,

— підписала вона пост.

Артистка також зазначила, що, на жаль, не може написати повністю усього спектру своїх емоцій, адже інстаграм блокує всі повідомлення, що нібито розпалюють ворожнечу.