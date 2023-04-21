Я робила свою роботу, щоб прогодувати себе, – Литвиненко вибачилася за співпрацю з Росією у 2017

Вікторія Литвиненко, зірка "Перших ластівок", разом з чоловіком Сергієм Стрельниковим співпрацювали з Росією після війни, у 2017 році. За її словами, в Україні роботи не було, а сім’ю потрібно було годувати.

У інтерв'ю для ютуб-каналу журналістки Аліни Доротюк, 37-річна актриса Вікторія Литвиненко розповіла, що її чоловік, Сергій Стрельников, завершив зйомки в Росії та залишив країну-агресора після 2014 року.

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Вікторія Литвиненко вибачилася за співпрацю з Росією у 2017

Проте через фінансові труднощі та відсутність роботи в Україні, вони погодилися на участь у російському проєкті у 2017 році.

"У 2017 році, коли не було роботи, компанія Star Media зробила пропозицію і він поставив умову, щоб не знімали в Росії. Мали знімати в Грузії. Дуже хотілося працювати, але головне, щоб не в Росії. Але вони змінили Грузію на Осетію. Зараз можна довго говорити про це, і це звучатиме як виправдання. Виправдань немає. Ми там були. Ми коли тільки приїхали, то подумали, що це помилка. Це було просто жахливо. Це жо*а. Ми повелися на класний проєкт, класний сценарій, це мали показувати в Україні", – поділилася Вікторія.

За це актриса публічно перепросила в українців. "Якщо комусь потрібні вибачення, вибачте нам, будь ласка. Але я робила свою роботу. Щоб прогодувати себе та свою сім'ю, мені потрібно було працювати", – зазначила Литвиненко.

Вікторія Литвиненко з чоловіком / Фото з інстаграму актриси