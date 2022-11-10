"Я тепер Дама Лонгорія": зірка "Відчайдушних домогосподарок" офіційно отримала титут княгині

Американська акторка Єва Лонгорія отримала нагороду в Астурії за свою іспанську спадщину. В інстаграмі зірка "Відчайдушних домогосподарок" показала відео, як це було.

Лонгорії вручили дворянський титул княгині в Іспанії, на Батьківщині її предків. Відтепер її можна називати Дама Лонгорія.

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Єва Лонгорія отримала титул княгині

47-річній актрисі вручили медаль Королівського корпусу дворянства Астурії на урочистій церемонії в муніципалітеті й місті в Іспанії Ов'єдо. На офіційний захід прийшов чоловік Лонгорії – бізнесмен Хосе Антоніо Бастон, її подруга Марія Браво та родичка іспанського короля Філіпа VI Олівія де Бурбон. Батько актриси, на жаль, не зміг бути присутнім на церемонії.

Для свого виходу зірка обрала розкішне плаття зі шлейфом у бежевих відтінках від дизайнера Toni Maticevski.

Я тепер Дама Лонгорія! Отримала цю дивовижну нагороду в Астурії, Іспанія, за мою іспанську спадщину в цьому регіоні. Мій батько не міг бути тут, але він був би дуже гордим Ллонгорією! (Так це тут раніше писалося),

– поділилась акторка.

Єва Лонгорія тепер Дама Лонгорія: дивіться відео, як це було