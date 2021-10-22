Трагедія за участю Алека Болдвіна: в яких фільмах знімався актор і що про нього відомо
Джерело:24 канал
На знімальному майданчику у США після пострілу Алека Болдвіна загинула українка. Актор після трагічного інциденту виглядав пригніченим і був у розпачі. Редакція Кіно 24 вирішила згадати, у яких фільмах та серіалах знявся актор та що про нього відомо.
Під час пострілу актора Алека Болдуїна на зйомках вестерну "Іржа" загинула кінооператорка з України Галина Хатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося.
Важливо Актор Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України
Що відомо про трагедію на знімальному майданчику
- Крім операторки осколки зі зброї також зачепили режисера. Він потрапив у лікарню у критичному стані, зараз його стан задовільний, з лікарні виписали;
- Гатчінс була родом з України. Вона виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Здобула освіту в Україні, а згодом переїхала до США. Там її називали "висхідною зіркою" кінематографу;
- Прессекретар Болдвіна повідомив інформаційному агентству AP, що інцидент стався через неправильне запалювання зброї;
- Зйомки припинили, Болдвіна допитали полісмени. Жодних звинувачень у справі поки не висунули. Поліція проводить розслідування.
Алек Болдвін після пострілу на майданчику / Фото з People
Біографія актора: особисте та творче життя
Алек Болдвін народився 1958 року у Нью-Йорку у сім’ї акторів. У нього є дві сестри та три брати, які також стали акторами. Відомо, що у дитинстві він не планував стати актором, адже захоплювався спортом, а згодом – політологією. У 1976–1979 роках Алек навчався в Університеті Джорджа Вашингтона на факультеті політичних наук. Потім він перевівся в Нью-Йоркський університет, де вивчав акторську майстерність в Інституті театру і кіно Лі Страсберґа. У 1994 році став бакалавром образотворчих мистецтв.
Під час навчання Алек таки дебютував у кіно і сьогодні він – володар премій Золотий глобус та Еммі. У його творчому доробку – понад 80 ролей в кіно та серіалах.
Фільми та серіали, у яких знявся Алек Болдвін
Місія: Неможлива – Нація ізгоїв, 2015 рікРоль – Директор ЦРУ Ганлі
"Місія: Неможлива – Нація ізгоїв" 2015: дивіться трейлер
Друзі, 1994–2004 рокиРоль – Паркер
"Друзі", 8 сезон, 18 епізод The One in Massapequa: дивіться відео онлайн
Перл Гарбор, 2001 рікРоль – Джеймс Дуліттл
"Перл Гарбор": дивіться трейлер
Авіатор, 2004 рікРоль – Хуан Тріпп
"Авіатор": дивіться трейлер
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Місія: Неможлива: Фолаут, 2018 рікРоль – Алан Ганлі
"Місія: Неможлива: Фолаут": дивіться трейлер
Все ще Еліс, 2014 рікРоль – Джон Хауленд
"Все ще Еліс": дивіться трейлер
Як все заплутано, 2009 рікРоль – Джейк Адлер
"Як все заплутано": дивіться трейлер
Римські пригоди, 2012 рікРоль – Джон
"Римські пригоди": дивіться трейлер
Студія 30, 2006–2013 рокиРоль – Джек
"Студія 30": дивіться відео онлайн
Дівчина мого найкращого друга, 2008 рікРоль – професор Тернер
"Дівчина мого найкращого друга": дивіться трейлер
Вілл і Ґрейс, 1998–2020 рокиРоль – Малкольм
Серіал "Вілл і Ґрейс": дивіться відео онлайн
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Примарна вежа, 2018 рікРоль – Джордж Тенет
"Примарна вежа": дивіться відео
Батьки легкої поведінки, 2018 рікРоль – Френк
"Батьки легкої поведінки": дивіться трейлер