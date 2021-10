Під час пострілу актора Алека Болдуїна на зйомках вестерну "Іржа" загинула кінооператорка з України Галина Хатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося.

Що відомо про трагедію на знімальному майданчику

Крім операторки осколки зі зброї також зачепили режисера. Він потрапив у лікарню у критичному стані, зараз його стан задовільний, з лікарні виписали;

Гатчінс була родом з України. Вона виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Здобула освіту в Україні, а згодом переїхала до США. Там її називали "висхідною зіркою" кінематографу;

Прессекретар Болдвіна повідомив інформаційному агентству AP, що інцидент стався через неправильне запалювання зброї;

Зйомки припинили, Болдвіна допитали полісмени. Жодних звинувачень у справі поки не висунули. Поліція проводить розслідування.



Алек Болдвін після пострілу на майданчику / Фото з People

Біографія актора: особисте та творче життя

Алек Болдвін народився 1958 року у Нью-Йорку у сім’ї акторів. У нього є дві сестри та три брати, які також стали акторами. Відомо, що у дитинстві він не планував стати актором, адже захоплювався спортом, а згодом – політологією. У 1976–1979 роках Алек навчався в Університеті Джорджа Вашингтона на факультеті політичних наук. Потім він перевівся в Нью-Йоркський університет, де вивчав акторську майстерність в Інституті театру і кіно Лі Страсберґа. У 1994 році став бакалавром образотворчих мистецтв.

Під час навчання Алек таки дебютував у кіно і сьогодні він – володар премій Золотий глобус та Еммі. У його творчому доробку – понад 80 ролей в кіно та серіалах.

Фільми та серіали, у яких знявся Алек Болдвін

Місія: Неможлива – Нація ізгоїв, 2015 рік

Роль – Директор ЦРУ Ганлі

"Місія: Неможлива – Нація ізгоїв" 2015: дивіться трейлер

Друзі, 1994–2004 роки

Роль – Паркер

"Друзі", 8 сезон, 18 епізод The One in Massapequa: дивіться відео онлайн

Перл Гарбор, 2001 рік

Роль – Джеймс Дуліттл

"Перл Гарбор": дивіться трейлер

Авіатор, 2004 рік

Роль – Хуан Тріпп

"Авіатор": дивіться трейлер

Місія: Неможлива: Фолаут, 2018 рік

Роль – Алан Ганлі

"Місія: Неможлива: Фолаут": дивіться трейлер

Все ще Еліс, 2014 рік

Роль – Джон Хауленд

"Все ще Еліс": дивіться трейлер

Як все заплутано, 2009 рік

Роль – Джейк Адлер

"Як все заплутано": дивіться трейлер

Римські пригоди, 2012 рік

Роль – Джон

"Римські пригоди": дивіться трейлер

Студія 30, 2006–2013 роки

Роль – Джек

"Студія 30": дивіться відео онлайн

Дівчина мого найкращого друга, 2008 рік

Роль – професор Тернер

"Дівчина мого найкращого друга": дивіться трейлер

Вілл і Ґрейс, 1998–2020 роки

Роль – Малкольм

Серіал "Вілл і Ґрейс": дивіться відео онлайн

Примарна вежа, 2018 рік

Роль – Джордж Тенет

"Примарна вежа": дивіться відео

Батьки легкої поведінки, 2018 рік

Роль – Френк

"Батьки легкої поведінки": дивіться трейлер