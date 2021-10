Во время выстрела актера Алека Болдуина на съемках вестерна "Ржавчина" погибла кинооператор из Украины Галина Хатчинс. Ее довезли до больницы, однако спасти не удалось.

Что известно о трагедии на съемочной площадке

Кроме оператора осколки из оружия также затронули режиссера. Он попал в больницу в критическом состоянии, сейчас его состояние удовлетворительное, из больницы выписали;

Хатчинс была родом из Украины. Она выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Получила образование в Украине, а затем переехала в США. Там ее называли "восходящей звездой" кинематографа;

Пресс-секретарь Болдуина сообщил информационному агентству AP, что инцидент произошел из-за неправильного зажигания оружия;

Съемки приостановили, Болдуина допросили полицейские. Никаких обвинений по делу пока не выдвинули. Полиция проводит расследование.



Болдуин после выстрела на площадке / Фото People

Биография актера: личная и творческая жизнь

Алек Болдуин родился в 1958 году в Нью-Йорке в семье актеров. У него есть две сестры и три брата, которые также стали актерами. Известно, что в детстве он не планировал стать актером, ведь увлекался спортом, а впоследствии – политологией. В 1976-1979 годах Алек учился в Университете Джорджа Вашингтона на факультете политических наук. Затем он перевелся в Нью-Йоркский университет, где изучал актерское мастерство в Институте театра и кино Ли Страсберга. В 1994 году стал бакалавром изобразительных искусств.

Во время учебы Алек таки дебютировал в кино и сегодня он – обладатель премий Золотой глобус и Эмми. В его творческом багаже – более 80 ролей в кино и сериалах.

Фильмы и сериалы, в которых снялся Алек Болдуин

Миссия невыполнима: Племя изгоев, 2015 год

Роль – Директор ЦРУ Ханли

"Миссия невыполнима: Племя изгоев" 2015: смотрите трейлер

Друзья, 1994–2004 годы

Роль – Паркер

"Друзья", 8 сезон, 18 эпизод The One in Massapequa: смотрите видео онлайн

Перл Харбор, 2001 год

Роль – Джеймс Дулиттл

"Перл Харбор": смотрите трейлер

Авиатор, 2004 год

Роль – Хуан Триппе

"Авиатор": смотрите трейлер

Миссия невыполнима: Последствия, 2018 год

Роль – Алан Ханли

"Миссия невыполнима: Последствия": смотрите трейлер

Все еще Элис, 2014 год

Роль – Джон Хоуланд

"Все еще Элис": смотрите трейлер

Простые сложности, 2009 год

Роль – Джейк Адлер

"Простые сложности": смотрите трейлер

Римские приключения, 2012 год

Роль – Джон

"Римские приключения": смотрите трейлер

Студия 30, 2006–2013 годы

Роль – Джек

"Студия 30": смотрите видео онлайн

Девушка моего лучшего друга, 2008 год

Роль – профессор Тернер

"Девушка моего лучшего друга": смотрите трейлер

Уилл и Грейс, 1998–2020 годы

Роль – Малкольм

Сериал "Уилл и Грейс": смотрите видео онлайн

Призрачная башня, 2018 год

Роль – Джордж Тенет

"Призрачная башня": смотрите видео

Родители легкого поведения, 2018 год

Роль – Фрэнк

"Родители легкого поведения": смотрите трейлер