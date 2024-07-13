Не стримав сліз: суд оголосив вирок щодо справи Алека Болдвіна, якого звинуватили у вбивстві
Джерело:CNN
З голлівудського актора Алека Болдвіна зняли всі звинувачення у вбивстві української оператори Галини Гатчінс під час знімань фільму "Іржа". Зірка не зміг стримати емоцій після оголошення вироку.
Днями стало відомо, що слідчі знищили важливий доказ у справі – револьвер Кольт 45-го калібру. Експерт ФБР вдарив молотком по пістолету, пошкодивши його внутрішні компоненти.
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Втім, виявляється, що сторона звинувачення вирішила приховати ключові докази у справі проти Алека. Адвокати Болдвіна заявили, що офіс шерифа Санта-Фе не повідомив про існування коробки з набоями під час розслідування. Через навмисне приховування факту володіння бойових патронів, суддя оголосила вирок.
Порушення державою процедури розкриття інформації призвело до непотрібної, невиправної затримки у розгляді справи судом присяжних. Закриття справи з упередженнями є виправданим для забезпечення цілісності судової системи,
– повідомила суддя.
Якби Алека визнали винним у скоєнні тяжкого злочину, йому б загрожувало до 18 місяців ув'язнення. Втім, Болдвіна виправдали, тому позбавлення волі йому не загрожує. Після слів судді актор зняв окуляри та розплакався від радості.
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Болдвіна звинуватили у вбивстві Галини Гатчінс
- У жовтні 2021 року під час знімання фільму "Іржа" сталася трагедія. Алек вистрелив зі зброї-реквізиту, який, виявляється, був заряджений. Внаслідок цього загинула операторка з України, Галина Гатчінс, а також отримав поранення режисер Джоел Соуза.
- У січні 2023 року голлівудську зірку офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві. Згодом з нього зняли звинувачення, і через кілька місяців сім'я операторки та Болдвін уклали мирний договір.
- Втім, пізніше проти Алека відновили кримінальну справу через два нових звинувачення – недбала поведінка з пістолетом та ігнорування правил безпеки на знімальному майданчику.