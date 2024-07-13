Не стримав сліз: суд оголосив вирок щодо справи Алека Болдвіна, якого звинуватили у вбивстві

З голлівудського актора Алека Болдвіна зняли всі звинувачення у вбивстві української оператори Галини Гатчінс під час знімань фільму "Іржа". Зірка не зміг стримати емоцій після оголошення вироку.

Днями стало відомо, що слідчі знищили важливий доказ у справі – револьвер Кольт 45-го калібру. Експерт ФБР вдарив молотком по пістолету, пошкодивши його внутрішні компоненти.

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Втім, виявляється, що сторона звинувачення вирішила приховати ключові докази у справі проти Алека. Адвокати Болдвіна заявили, що офіс шерифа Санта-Фе не повідомив про існування коробки з набоями під час розслідування. Через навмисне приховування факту володіння бойових патронів, суддя оголосила вирок.

Порушення державою процедури розкриття інформації призвело до непотрібної, невиправної затримки у розгляді справи судом присяжних. Закриття справи з упередженнями є виправданим для забезпечення цілісності судової системи,

– повідомила суддя.

Якби Алека визнали винним у скоєнні тяжкого злочину, йому б загрожувало до 18 місяців ув'язнення. Втім, Болдвіна виправдали, тому позбавлення волі йому не загрожує. Після слів судді актор зняв окуляри та розплакався від радості.

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Болдвіна звинуватили у вбивстві Галини Гатчінс