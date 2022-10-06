Судовий розгляд справи припинено: Алек Болдвін помирився з сім’єю Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року весь світ сколихнула трагічна загибель операторки з України Галини Гатчінс. Нарешті компанія Rust Movie Productions з актором уклали мирну угоду з родиною Гатчінс.

Судовий розгляд справи щодо загибелі Галини Гатчінс припинено.Продюсери фільму "Іржа" відновлять роботу над зйомками.

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Алек Болдвін помирився з сім’єю Галини Гатчінс

Чоловік загиблої Галини Гатчінс Меттью заявив, що не зацікавлений у взаємних звинуваченнях та покладення провини на продюсерів фільму чи актора Алека Болдвіна.

Усі ми переконані, що смерть Галини була жахливим нещасним випадком,

– продовжив він.

Яка доля фільму "Іржа"

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранили ключицю, однак, зараз він себе почуває добре.

Зйомки фільму відновляться у січні 2023 року. За згодою сторін виконавчим продюсером фільму стане Меттью Гатчінс.

Вона безперечно була одним з тих операторів-постановників, які жили й дихали кіновиробництвом. У неї не було его. Вона просто хотіла поговорити з усіма і дізнатися про все, що могла,

– сказав режисер фільму Гаук в телефонному інтерв'ю IndieWire.

Фільм розповість про жінку, яка в 19 столітті тікає з Ірландії та стає мисливицею за головами в суворих умовах американського Дикого Заходу. За словами режисера, хоча в картині присутній елемент помсти, він хотів відійти від умовностей жанру та більш детально дослідити те, як чоловіки ставляться до жінок.

Зауважимо, Галина Гатчінс встигла зняти сцени в Ірландії, використовуючи для сучасного кіно 65-міліметрову плівку. Сьогодні Хаук шукає фінансування для зйомок сцен, дія яких відбувається в США, і шукає ще ролі другого плану. За словами режисера, людям буде приємно побачити роботу Гатчінс.

IndieWire показав світлини з частини, яку зняла Галина Гатчінс. На фото зображений головний герой фільму, який став свідком вуличної дуелі між двома чоловіками. Зелене тло та відповідний одяг, як у 19 столітті, надають особливого грайливо-комічного відчуття сцени з відлунням "Баррі Ліндона".

Кадр з фільму, який знімала Галина Гатчінс / IndieWire

На іншому фото – закохана пара поміж краси природи та архітектури. Актриса Грейн Гуд, яка зіграла головну роль у фільмі, згадала про хороші робочі стосунки з Галиною: "Я вперше працювала з жінкою-операторкою, і це було дійсно приголомшливо, оскільки історія у фільмі зосереджена навколо жінки", – сказала Гуд.

Вона всього ставилася із турботою та співчуттям. Вона просто хотіла сфотографувати ці маленькі миті. Було напрочуд мати такі стосунки з Гатчінс,

– доповнила вона.

Кадр з фільму, який знімала Галина Гатчінс / IndieWire

Нагадаємо, нещодавно 64-річний Алек Болдвін увосьме став батьком. 22 вересня у нього народилась донька Іларія Каталіна Ірена Болдвін.