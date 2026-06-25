Після трагедії на зйомках "Іржі": Алек Болдвін отримав роль у новому трилері

Схоже, Алек Болдвін знову повертається до жанру, де доводиться багато бігати, переслідувати підозрюваних і рятувати ситуацію. Цього разу актор приєднався до зйомок нового екшен-трилера Panic Button, які вже стартували у США.

Режисером стрічки став Хуан Бофілл, який раніше працював координатором трюків. Тож автори обіцяють не лише інтригу, а й багато динамічних сцен. Сам режисер порівнює Panic Button із культовими трилерами про несправедливо звинувачених героїв на кшталт "Утікача".



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Разом із Болдвіном у фільмі знімаються Джеремі Пайвен, Девід А.Р. Вайт, Оушен Вайт і Стівен Бауер. Зйомки вже тривають у Маямі, Форт-Лодердейлі, Лос-Анджелесі та Південній Кароліні.

Алек Болдвін повертається у кіно після скандалу на зйомках/ Getty Images

Про що новий фільм з Алеком Болдвіним

За сюжетом педантичний начальник служби безпеки прокидається поруч із тілом незнайомої жінки. Поки ФБР полює на нього, герой намагається знайти справжнього вбивцю, випередити мафію та залишитися живим. Загалом усе за класикою жанру: якщо прокинувся не в тому місці – день точно не задався.

Що відомо про розслідування трагедії на зйомках "Іржі"

Для Болдвіна це ще одна велика роль після того, як кримінальне провадження у справі загибелі операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" було остаточно закрите. Водночас цивільний позов родини Гатчінс досі перебуває на розгляді.

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