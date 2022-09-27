Алек Болдвін, якому загрожує кримінальна відповідальність, увосьме став батьком – відео доньки

Голлівудська зірка 64-річний Алек Болдвін увосьме став батьком. 22 вересня у нього народилась донька. Дружина Хілларі Болдвін показала перші фото та відео немовляти.

Назвали дівчинку Іларією Каталіною Іреною Болдвін. Старші діти Алека радісно сприйняли звістку про новонароджену.

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Алек Болдвін увосьме став батьком

Дружина актора показала відео перших хвилин після народження малюка. Як бачимо, мати почувається добре, а рідні брати та сестри радо обіймають новонароджену сестру. Алек Болдвін також не стримує емоцій.

Вона тут! Ми так раді представити вам нашу крихітну мрію. Іларія Каталіна Ірена, 22.09.2022, вага 3.09 кг. І вона, і я щасливі й здорові. Її брати й сестри Болдвін вітають її в нашому будинку,

– залишила дружина зірки в інстаграмі.

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Хілларі та Алек Болдвін, окрім новонародженої доньки, мають шість спільних дітей: Кармен, Рафаель, Леонардо, Ромео, Едуардо та Люсія. Усі діти ще не досягли 10-річного віку. Крім них, Алек має 26-річну доньку Айрленд від колишньої дружини Кім Бейсінгер – американської актриси.

Важливо зазначити, що 21 жовтня 2021 року від пострілу Алека Болдвіна на зйомках фільму "Іржа" загинула операторка з України Галина Гатчінс. Розслідування триває, і днями з’явилась нова інформація про те, що актора можуть притягнути до кримінальної відповідальності.