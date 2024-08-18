Визнання еталоном краси й боротьба з раком: що відомо про Алена Делона – легенду світового кіно

18 серпня стало відомо про смерть французького актора Ален Делона. Зірка кінематографа відійшов у вічність у віці 88 років.

Про сумну звістку повідомили його діти. Кіно 24 розповість детальніше про становлення кар'єри, особисте життя та підтримку України Алена Делона.

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Дитинство і перші кроки в кар'єрі

8 листопада 1935 року майбутній актор народився у сім'ї директора кінотеатру та аптекарки. Він був єдиною дитиною в родині та мав важке дитинство. Розлучення батьків, переведення з різних шкіл та нове оточення сильно вплинуло на життя Алена.

У 14 років Делон кинув навчання в пансіоні, після чого його мати та вітчим вирішили, що той працюватиме у м'ясній крамниці. Цікаво, що саме у цьому віці майбутній актор зіграв роль у 22-секундному німому фільмі "Викрадення".

Однак, вже у 17 років він захотів бути льотчиком, тому пройшов службу в Національних військово-морських силах. Згодом юнак потрапив на війну в Індокитаї у складі парашутно-десантних військ і після демобілізації повернувся до Парижа. Там він працював офіціантом, але зрозумів, що хоче присвятити життя кіно. Втім, Ален несподівано для себе отримував численну кількість відмов, бо був занадто гарним.

Успіх у кіно та завершення кар'єри

Справжнє визнання акторові принесла кінокартина "На яскравому сонці" у 1960 році. Після участі в ній його стали запрошувати зніматися в різних проєктах, серед яких: "Рокко та його брати", "Затемнення", "Мелодія з підвалу”", "Одного разу злодій", "Зникла команда", "Мосьє Кляйн", "Леопард", "Басейн", "Самурай" та інші. Цікаво, що до 1990 року глядачі могли спостерігати за новими кінокартинами, де знімався Делон, кілька разів на рік.

Окрім участі в європейських стрічках, він з'являвся і в США. Однак, фільми не мали успіху, через що Ален повернувся до роботи у Францію.

Акторська кар'єра подарувала Делону чимало нагород. Він міг похизуватися володінням премій – "Сезар", "Бамбі", "Давид ді Донателло", "Золота камера" – та відзнак у Берлінському і Каннському міжнародних кінофестивалях.

Вже у 1999-му він повідомив про завершення акторської кар'єри. Втім, після цього протягом 11 років продовжував тішити фанатів участю у фільмах "Астерікс на Олімпійських іграх", "Один чоловік забагато" та "Актори".

Особисте життя та конфлікти в родині

Про особисте життя легенди кінематографа говорили майже всі. Він зустрічався з великою кількістю жінок, але одруженим був лише кілька разів. Перший шлюб Алена з акторкою Ромі Шнайдер тривав чотири роки.

Після розлучення з колишньою Делон зробив пропозицію Франсін Бартелемі. Жінка народила йому первістка – сина Ентоні. Однак, стосунки пари сильно погіршилися, і через п'ять років шлюбу зірки розійшлися.

Тривалий роман в актора був з моделлю Розалі ван Брімен. У пари народилися донька Анушка та син Ален-Фаб'єн.

А стосунки з Хіромі Роллін стали найскандальнішими за життя Делона. За словами дітей актора, вона знущалася з Алена, як морально, так і фізично, була жорстокою з тваринами й привласнила особисті листування зірки.

В останні роки життя актора в його сім'ї панували не зовсім дружні стосунки. Ален страждав від хвороби Альцгеймера, у 2019 році переніс інсульт і захворів на рак. Чоловіка визнали недієздатним і помістили під опіку. Його діти висловлювали стурбованість щодо критичного стану здоров'я свого батька.

Так, Ентоні зазначав, що Ален невдовзі може померти, а згодом актор за ці слова подав на нього в суд. Через постійні конфлікти з дітьми зірку вирішили тримати під посиленою опікою особи, ім'я якої досі є таємницею. Дохід та власність Делона перейшли цій людині. Водночас діти Алена втратили опіку над батьком і право приймати рішення щодо його медичного обслуговування.

Підтримка України

Ален Делон від початку вторгнення засудив Росію і підтримав Україну. У 2022 році він поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, а також зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка французькою мовою. Це стало частиною програми, присвяченій Україні, яку Ален Делон записав для французького каналу TV5 Monde. Ба більше, тоді Делон зізнався, що навіть вступив би до ЗСУ, якби був на 50 років молодшим.

У квітні 2024 року Володимир Зеленський нагородив Алена орденом "За заслуги перед Україною". Це безпрецедентний випадок в українській історії.

Посол України у Франції Вадим Омельченко запевнив, що Делон запевнив київське керівництво у безмежній підтримці ще з моменту початку війни в Україні 24 лютого 2022 року.

У 88-річному віці Ален Делон помер у колі родини у своєму будинку у Франції. Про актора завжди пам'ятатимуть, а фільми з його участю передивлятиметься не одне покоління.