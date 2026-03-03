Її не впізнати: де зараз Альона Алимова, яка зіграла Катю у ситкомі "Коли ми вдома"

Ви можете знати Альону Алимову з популярного українського комедійного серіалу "Коли ми вдома". У ситкомі вона зіграла роль Каті.

Однак уже давно Альона не проживає в Україні. Життя акторки доволі сильно змінилося після фіналу п'ятого сезону серіалу. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, де зараз і як живе акторка та яку роль вона виконала у серіалі "Коли ми вдома".

Де зараз зірка "Коли ми вдома" Альона Алимова?

Хоча у серіалі "Коли ми вдома" Альона Алимова зіграла молоду дівчину, на ім'я Катя, у реальному житті їй уже 44 роки. У грудні 2025 року стало відомо, що акторка вперше стала мамою.

Вона ретельно приховує своє особисте життя і не афішувала вагітність, але у своєму інстаграмі поділилася радісною новиною про народження донечки. За інформацією з мереж, пологи відбулися в Ізраїлі.

Наразі Альона проживає за кордоном, виховує донечку та активно займається йогою. В описі її інстаграмі зазначено, що вона стала інструктором із йоги. Крім того, акторка займається AI-контент-креаторством, але водночас продовжує залишатися акторкою та режисеркою. Раніше Альона Алимова також працювала українською кліпмейкеркою.

Яку роль Альона Алимова зіграла у серіалі "Коли ми вдома"?

Альона Алимова зіграла у серіалі "Коли ми вдома" одну з головних ролей – Катю, кохану молодого чоловіка, на ім'я Паша. Вони – молода пара, яка щойно почала жити разом, і вже з перших днів їхнього спільного життя перед ними постають численні випробування.



Альона Алимова у серіалі "Коли ми вдома" / Кадр із серіалу

Паша – мікробіолог, перспективний і розумний молодий учений, і, як можна здогадатися, йому дуже пощастило з такою коханою, як Катя. Вона – майстер манікюру, яка захоплюється розумом і наполегливістю свого хлопця.

Незважаючи на труднощі та випробування, що постають перед парою, їхнє кохання залишається найсильнішим і рятує у найскладніші моменти.