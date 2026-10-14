"Мені некомфортно": зірка "Покоївки" відмовилася від знімань через вимоги режисерів

Аманда Сейфрід вирішила, що роздягатися перед незнайомцями заради мистецтва більше не входить до її професійних обов'язків. Актора відмовилась від ролі через неприйнятні, для неї, сцени.

Як повідомляє variety, зірка фільмів "Мамма Міа!" та "Покоївка" зізналася, що відмовилася від ролі в серіалі через надмірну кількість інтимних сцен. І, схоже, жодні гонорари не змусили її передумати.

Чому Аманда Сейфрід відмовляється від інтимних сцен

Під час розмови з Алеком Болдвіном на Міжнародному кінофестивалі в Гемптоні акторка розповіла, що нещодавно відхилила пропозицію знятися в серіалі, де їй довелося б постійно брати участь у таких сценах.

Я відмовилася від серіалу, тому що там мені довелося б постійно займатися коханням. І неважливо, з ким саме. Я не хочу цього робити. Мені некомфортно,

– пояснила Сейфрід.

Акторка зазначила, що з віком її ставлення до таких сцен кардинально змінилося. Якщо раніше поцілунки з привабливими колегами здавалися приємним бонусом до зарплати, то тепер романтика за сценарієм викликає значно менше ентузіазму.

Сейфрід не виключає, що колись перегляне свою позицію, але наразі не хоче оголюватися перед незнайомими людьми.

Про що акторка шкодує найбільше

Зірка також пригадала неприємний досвід на початку кар'єри. У 19 років вона погоджувалася на сцени, які викликали дискомфорт, лише тому, що боялася втратити роботу.

Мені було 19, і я ходила без спідньої білизни. Як я взагалі на це погодилася? Бо не хотіла нікого засмучувати й боялася втратити роботу,

– зізналася акторка.

Тепер Сейфрід значно впевненіше відстоює особисті кордони. Ба більше, вона перестала погоджуватися на фотографії з прихильниками, коли проводить час із дітьми.

Нещодавно Сідні Свіні знову потрапила у скандал через чергове оголення на камеру.