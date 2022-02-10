Amazon показав дивовижні перші кадри серіалу "Володар перснів: Персні влади"

Amazon Studios опублікувала перші кадри свого серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Прем’єра запланована на 2 вересня 2022 року.

Що відомо про серіал

Історія у новому проєкті розгортатиметься за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів". Відомо, що Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу.

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У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів. Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Маккей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона. Головні ролі у серіалі зіграють:

Ленні Генрі ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"),

Роберт Арамайо ("Гра престолів"),

Назанін Бон'яді ("Готель Мумбаї: протистояння"),

Морфідд Кларк ("Темні матерії", "Дракула") та інші зірки.

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"Володар перснів: Персні Влади": кадри до серіалу / Фото з твітеру Vanity Fair

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Що відомо про "Володаря перснів"

"Володар перснів" – це кіноадаптація однойменного роману-трилогії Джона Толкіна. У 1997 році Пітер Джексон отримав права на екранізацію твору у продюсера Сола Зенца. Пізніше режисер запропонував проєкт студії New Line Cinema. Зйомки розпочали у 1999 році.

Фільми трилогії виходили впродовж трьох років: