У центрі уваги та обговорень: що відомо про новий серіал "Американська історія кохання"

Все починалося з жахів, згодом з'явився кримінал, а тепер буде романтика. Так можна описати останні проєкти Раяна Мерфі, який працює над новим серіалом. Зйомки тільки-но розпочалися, але "Американська історія кохання" вже у центрі уваги.

Перший сезон "Американської історії кохання" розповідатиме про красиву й водночас трагічну історію Джона Ф. Кеннеді-молодшого (сина президента Джона Ф. Кеннеді) та його дружини Керолін Бессетт-Кеннеді. Відомі перші деталі майбутнього шоу, пише Кіно 24 з посиланням на Vogue.

Дивіться також 3 найкращі нові кримінальні драми, які можна подивитися на Netflix

"Американська історія кохання" – майбутня антологія режисера Раяна Мерфі, який є автором "Американської історії жахів", "Монстр" (про братів Менендесів та Джеффрі Дамера), "Голлівуд" та інших. Новий серіал розповідатиме про найгучніші історії кохання, за якими слідкував весь світ.

Перший сезон зосередиться на історії Джона Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт-Кеннеді – однієї з найкрасивіших і наймодніших пар. Вони одружилися у 1996 році на острові Камберленд.

Сина 35-го президента США та керівницю PR-відділу Calvin Klein постійно обговорювали в пресі. Новоспечену місіс Кеннеді порівнювали з Жаклін Кеннеді, а в центрі уваги завжди був її стиль. Їхня романтична історія завершилась трагічно. У 1999 році Джон, Керолін та її сестра Лорін загинули в аварії легкомоторного літака.

Хто зіграє головні ролі

Джекі Кеннеді – дружину президента Джона Ф.Кеннеді та матір головного героя – зіграє Наомі Воттс, номінантка на Оскар та Еммі.

Пол Келлі та Сара Піджон гратимуть молодих закоханих. Це актори-початківці, про яких наразі відомо небагато. Сара Піджон нещодавно отримала номінацію на премію "Тоні".



Головні актори / Фото з інстаграму Раяна Мерфі

Повний акторський склад стане відомий згодом. Та цікаво, що Раян Мерфі зробив ставку на новачків.

Серед цікавих та відомих персонажів у серіалі з'являться дружина двоюрідного брата Джона Кеннеді-молодшого Керол Радзівілл, дизайнери Кельвін Кляйн та Джанні Версаче.

Чи відома дата прем'єри

Близько тижня тому стартували зйомки серіалу в Нью-Йорку. Прем'єра першої серії запланована на лютий 2026 року. Дата символічна – до День святого Валентина.