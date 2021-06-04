У "Гаррі Поттера" додали американських акторів за допомогою нейромереж: відео

Ютубер Race Archibold помістив у популярну франшизу "Гаррі Поттера" відомих американських акторів. Для того, щоб замінити британських акторів на американських він скористався допомогою нейромережі; вийшло дещо незвично, часом доволі дивно, але місцями – дуже навіть вдало.
Чимало відомих американських акторів мабуть мріяли зіграти у популярній франшизі, однак не поталанило, але сучасні технології рятують все. Відомі актори чудово вписалися в класичні образи і подекуди виглядають дуже природно, хоча місцями добре помітно, що без магії монтажу не обійшлося. Втім, вручну робити нічого не довелося (майже), адже акторів у фільм перенесла спеціально навчена нейромережа на базі штучного інтелекту.
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Які американські актори з'явилися у "Гаррі Поттері"
Відома акторка Меріл Стріп завдяки алгоритму приміряла на себе образ професорки Макґонеґел і це одне з найвдаліших перевтілень. Чимало інших відомих акторів теж "зіграли" чудові ролі:
- Кіану Рівз став Сіріусом Блеком;
- Боб Оденкірк перетворився в професора Люпіна;
- а Адам Драйвер – в Северуса Снейпа.
Також у фільмі з'явилися інші не менш відомі зірки:
- Стів Бушемі (Аргус Філч);
- Джейсон Момоа (Гагрід);
- Джулія Луї-Дрейфус (Белатріса Лестранж);
- та Мелісса Маккарті (Моллі Візлі).
У фільмі з'явилися й інші відомі актори. Кількох зірок не вдалося впізнати після їх перенесення у фільм за допомогою алгоритмів нейромережі.
Вдалі перевтілення та неочікувані образи
Варто зазначити, що найбільш вдалим перевтіленням серед усіх акторів "касту" стала поява Ніколаса Кейджа у ролі Волдеморта. А щодо найбільш незвичайного обміну, то тут однозначними переможцями стають Вілл Сміт в образі Аластора Грюма і Морган Фрімен у ролі Албуса Дамблдора.
Не варто залишати таке відео без перегляду, однак одразу попереджаємо фанатів франшизи – буде дещо незвично, однак точно весело. Крім того, можливо вам вдасться впізнати акторів, яких не впізнали ми.
Американські актори "зіграли" у "Гаррі Поттері": дивіться відео онлайн