Серіал "Американські боги" закривають: третій сезон став останнім

Телеканал Starz вирішив закінчити серіал "Американські боги". Тобто третій сезон проєкту став останнім, а 4 таки не вийде у світ.

Скоріше за все, відмова від продовження викликана різким зниженням рейтингу шоу. Його аудиторія на мультиплатформі від 1 до 3 сезону скоротилася аж на 65%.

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"Американські боги" не повернуться в четвертому сезоні. Всі в Starz вдячні відданому акторському складу і знімальній групі. А також нашим партнерам у Фрімантле, які втілили в життя історію автора і виконавчого продюсера Ніла Геймана, присвячену культурному коду нашої країни,

– заявили офіційні представники Starz.

Але джерела видання заявили, що нині розглядаються різні варіанти красивого закінчення цієї історії. Зокрема й повнометражний фільм, який поставить крапку у сюжетній лінії.

Серіал "Американські боги": сюжет

Це історія про Тіня Муна, якого достроково випустили з в'язниці через загибель його дружини. За певних обставин він стає охоронцем дивного чоловіка Містера Середи, який свідомо провокує війну між "Старими" та "Новими Богами".

Серіал "Американські боги": дивіться трейлер

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