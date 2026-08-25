Не "Титанік" і не "Матриця": 5 фільмів 90-х, які ви могли пропустити

Дев'яності. Часи, коли відеопрокат був священним місцем, а слово "ремейк" ще не переслідувало людство на кожному кроці. Тоді Голлівуд ще не сидів на дієті з самих сиквелів і супергероїв – він експериментував, іноді геніально, іноді так собі, але завжди щиро.

24 Канал дістав з архівів п'ять таких стрічок кінця 90-х. Тут вам і психологічні ігри на межі божевілля, і генетична дискримінація як норма життя, і інопланетяни, що завітали прямісінько на шкільні уроки, і книга, здатна прикликати демонів просто у вітальні, і світ, який був чорно-білим, доки комусь не набридло й він не додав кольору. Тримайте – раптом і ви колись пропустили щось із цього.

"Гра"

Рік: 1997

Рейтинг IMDb: 7,7

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма

У ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн та інші



Фільм "Гра" / Фото Imdb



Ніколас Ван Ортон – багатий, успішний і настільки самотній, що навіть його день народження виглядає як корпоративна нарада. Але одного разу брат дарує йому незвичайний подарунок – участь у загадковій грі, яка має "змінити його життя".

Спочатку все здається просто дивною розвагою. Потім гра стає дедалі реальнішою, а Ніколас починає втрачати контроль над власним життям. Люди навколо поводяться підозріло, гроші зникають, а головне питання поступово змінюється з "що це за гра?" на "а що, якщо це взагалі не гра?"

Що кажуть критики

На Rotten Tomatoes стрічку хвалять насамперед за атмосферу та режисуру Фінчера. У консенсусі критиків зазначають, що фінал міг би бути сильнішим, але загалом це ще один переконливий приклад того, наскільки режисер уміє контролювати напругу та оповідь.

"Гаттака"

Рік: 1997

Рейтинг IMDb: 7,7

Жанр: наукова фантастика, трилер, драма

У ролях: Ітан Гоук, Ума Турман, Джуд Лоу



Фільм "Гаттака" / Фото Imdb



У світі "Гаттаки" майбутнє людини визначають ще до того, як вона встигне сказати своє перше слово. Генетично "ідеальні" отримують найкращі можливості, а всі інші можуть хіба що спостерігати за успішними людьми здалеку.

Вінсент Фрімен народився з генетичними недоліками, через які його вважають непридатним для кар'єри, про яку він мріє. Але він не погоджується з вироком власної ДНК і вирішує скористатися чужою генетичною ідентичністю, щоб потрапити до космічної програми. А потім у компанії відбувається вбивство – і життя Вінсента стає ще цікавішим.

Що кажуть критики

Тут критики практично одностайні: "Гаттака" – не просто красива фантастика про космос. Rotten Tomatoes називає її інтелектуальною та провокативною науковою фантастикою, яка порушує важливі етичні питання про природу науки.

"Факультет"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 6,6

Жанр: фантастика, жахи, трилер, містика

У ролях: Елайджа Вуд, Джош Гартнетт, Кліа ДюВалл, Сальма Хаєк



Фільм "Факультет" / Фото Imdb



Школа – місце, де підліткам і без інопланетян здається, що вчителі іноді поводяться не зовсім нормально. Але у "Факультеті" причина набагато серйозніша: викладачів захоплюють паразити з іншої планети, які поступово перетворюють їх на слухняних носіїв. Група школярів швидко розуміє, що відбувається, і вирішує дати прибульцям відсіч.

У фільмі Роберта Родрігеса зібрався чудовий молодий каст – Елайджа Вуд, Джош Гартнетт, Кліа ДюВалл, Джордана Брюстер та інші. А ще тут є той самий вайб кінця 90-х, коли шкільний трилер, фантастика і хорор могли спокійно жити в одному фільмі.

Що кажуть критики

І ось тут без рожевих окулярів: критики не були у захваті - від критиків та глядачів по 57%. Консенсус Rotten Tomatoes взагалі зводиться до звинувачення фільму у вторинності щодо інших фантастичних трилерів.

"Дев'ята брама"

Рік: 1999

Рейтинг IMDb: 6,7

Жанр: містичний трилер, детектив, драма

У ролях: Джонні Депп, Френк Ланджелла, Лена Олін



Фільм "Дев'ята брама" / Фото Imdb



Дін Корсо заробляє на життя пошуком рідкісних книг для заможних колекціонерів. Робота, здавалося б, спокійна: ніяких дедлайнів, нарад і людей, які пишуть "терміново" о 23:47.

Але одного дня Корсо наймають перевірити старовинну книгу, яка нібито здатна викликати самого диявола.

Після цього починають відбуватися дивні речі: за Корсо стежать, його квартиру обшукують, навколо книги з'являються смерті, а звичайна робоча поїздка поступоводцже крутознають сильну атмосферу та стиль.

Що кажуть критики

Тут думки значно менш одностайні. На Rotten Tomatoes "Дев'ята брама" має лише 44% схвалення критиків. Їм сподобалися стиль і готична атмосфера, але закидали стрічці повільний розвиток подій і сюжет, який часом починає існувати за власними правилами.

"Плезантвіль"

Рік: 1998

Рейтинг IMDb: 7,5

Жанр: комедія, драма, фентезі, сатира

У ролях: Тобі Магвайр, Різ Візерспун, Джефф Деніелс, Вільям Х. Мейсі



Фільм "Плезентвіль" / Фото Imdb



Девід і Дженніфер – підлітки з 90-х, які абсолютно випадково потрапляють усередину старого чорно-білого телесеріалу про зразкове американське містечко 1950-х.

Спочатку все виглядає ідеально. У Плезантвілі немає злочинності, сварок, дорослих стосунків, неприємних розмов і взагалі будь-яких проблем. Усі посміхаються, вечеряють за розкладом і знають, що завтра буде приблизно таким самим, як сьогодні. А потім у цей стерильний рай приходять зміни.

І це, мабуть, найкращий приклад у нашій добірці фільму, який з роками не втратив актуальності. Бо під красивою історією про чорно-біле містечко ховається розмова про страх перед змінами, свободу бути собою та суспільство, яке дуже любить порядок — особливо коли цей порядок зручний.

Що кажуть критики

І тут критики практично хором кажуть: так, це варто дивитися. Rotten Tomatoes відзначає поєднання легкого гумору, соціального посилу та візуальної винахідливості, називаючи фільм майстерною сумішшю сатири й голлівудської формули. Критики оцінили на 85%, а от глядачі на 79%.

А якщо після цієї добірки захотілося ще трохи ностальгії – ми маємо дещо і для вас. Уже підготували круту добірку фільмів 2000-х.