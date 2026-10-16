Після першої серії вже не зупинитися: 3 американські детективи, які варто побачити

Американські сценаристи давно зрозуміли: щоб створити хороший детектив, недостатньо просто вигадати вбивство. Потрібно ще додати кількох підозрілих персонажів, детектива з купою особистих проблем і стільки таємниць, щоб глядач почав підозрювати навіть сусідського кота.

24 Канал зібрав три американські детективні серіали з високими рейтингами IMDb, які здатні затягнути з першої серії. Тут на вас чекають моторошні злочини, несподівані відкриття та розслідування, які далеко не завжди закінчуються так, як хотілося б.

"Справжній детектив"

Рік: 2014 – дотепер

Жанр: детектив, кримінальна драма, трилер

Оцінка IMDb: 8,8

У першому сезоні двоє детективів із Луїзіани, Раст Коул і Мартін Гарт, розслідують загадкове вбивство жінки, тіло якої знайшли за моторошних обставин.

Справа розтягується на довгі роки, а разом із новими доказами випливають таємниці, які краще було б ніколи не розкривати. Головні ролі виконали Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсон.

Що кажуть критики: Девід Реншоу з The Guardian високо оцінив гру головних акторів, похмуру атмосферу та напружений сюжет. Особливо він відзначив Макконагі, якому вдалося створити незабутній образ детектива, одержимого пошуками правди.



"Справжній детектив": дивитись терйлер

"Мисливець за розумом"

Рік: 2017–2019

Жанр: психологічний детектив, кримінальний трилер

Оцінка IMDb: 8,6

Наприкінці 1970-х двоє агентів ФБР вирішують підійти до розслідування злочинів нестандартно. Замість того щоб просто шукати вбивць, вони починають вивчати їхню психологію.

Агенти зустрічаються із засудженими серійними вбивцями, розпитують про мотиви злочинів і намагаються зрозуміти, що перетворює звичайну людину на монстра.

Що кажуть критики: Стюарт Герітедж із The Guardian відзначив незвичайний підхід до кримінального жанру. На його думку, серіал захоплює не кривавими сценами, а психологічними розмовами та поступовим розкриттям особистостей злочинців. Водночас критик попередив, що неквапливий темп може сподобатися не всім.



"Мисливець за розумом": дивитись трейлер

"Мейр з Істтауна"

Рік: 2021

Жанр: детектив, кримінальна драма

Оцінка IMDb: 8,4

У невеликому американському містечку стається жорстоке вбивство молодої дівчини. Розслідування доручають детективці Мейр Шіен, яка й без того має достатньо проблем у власному житті.

Поки жінка намагається знайти злочинця, поступово з'ясовується, що за фасадом тихого провінційного містечка приховується чимало неприємних секретів.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко з RogerEbert назвав серіал однією з найкращих телевізійних драм 2021 року. Критик особливо похвалив акторську гру Вінслет, реалістичність персонажів і те, як детективна історія переплітається з особистими трагедіями героїв.

"Мейр з Істтауна": дивитись трейлер

А якщо звичайних детективів вам уже замало, маємо для вас добірку містичних серіалів, у яких реальність переплітається з надприродним. Загадкові зникнення, моторошні таємниці та незрозумілі явища – ці історії змусять сумніватися навіть у тому, що ви бачите на власні очі.



