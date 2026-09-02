Ви точно його бачили: культовий бойовик 90-х, який свого часу дивилися на касетах

Якщо ви виросли у 90-х, то напевно пам’ятаєте час, коли бойовики були простими: потрібен герой, кілька десятків поганців, ефектні удари й музика, яку потім неможливо викинути з голови. "Лише найсильніші" був саме таким фільмом – і для багатьох став першим знайомством із капоейрою, яка тоді виглядала як щось середнє між танцем, акробатикою і дуже переконливим способом набити комусь пику.

24 Канал розповідає, як створювали культовий бойовик 90-х, хто зіграв головні ролі та чому фільм досі згадують шанувальники олдскульних бойовиків. А ще з’ясуємо, що про стрічку думають критики та глядачі зараз – бо ностальгія ностальгією, а оцінки IMDb ніхто не скасовував.



Фільм "Лише найсильніші" / Фото imdb



Рік: 1993

Жанр: бойовик, драма, пригоди

Оцінка IMDb: 6,6

Режисер: Шелдон Леттіч

У ролях: Марк Дакаскос, Стейсі Тревіс, Джеффрі Льюїс, Пако Крістіан Прієто

Бюджет: близько 6 мільйонів доларів

Тривалість: 99 хвилин.

Про що фільм



Фільм "Лише найсильніші" / Фото imdb



Колишній військовослужбовець Луїс Стівенс повертається до Маямі після служби в Бразилії. Там він бачить, що його стара школа перетворилася на місце, де наркотики, банди та насильство почуваються набагато впевненіше, ніж учні.

Луїс вирішує використати те, чого навчився в Бразилії, – капоейру.

Він починає тренувати проблемних підлітків, намагаючись навчити їх дисципліни, самоповаги та контролю над собою. Звісно, місцевому наркобарону Сільверіо така ідея зовсім не подобається. Тому дуже швидко шкільна програма перетворюється на особисту війну.

І якщо вам здається, що фраза "давайте вирішимо проблеми підлітків за допомогою бойового мистецтва" звучить як сюжет фільму, який міг існувати лише у 90-х, – ви абсолютно правильно відчуваєте епоху.

Як знімали "Лише найсильніших"

Стрічку знімали у Маямі, а виробничий бюджет становив близько 6 мільйонів доларів. За даними AFI, підготовка до виробництва стартувала ще у 1992 році, а прем’єра відбулася 27 серпня 1993-го.

Головну роль виконав Марк Дакаскос. І хоча бойовими мистецтвами він займався до фільму, саме капоейру йому довелося серйозно опановувати для ролі. За постановку бойових сцен відповідав Френк Дюкс, а в самому фільмі також з’явився справжній майстер капоейри Жозеліту "Амен" Санту.

Тобто ці дивовижні оберти, стійки на руках і удари ногами – не просто голлівудська магія монтажу.

Фільм, який познайомив багатьох із капоейрою



Фільм "Лише найсильніші" / Фото imdb



Одна з головних особливостей "Лише найсильніших" – саме капоейра. Фільм фактично побудований навколо цього бразильського бойового мистецтва, де рухи поєднують акробатику, танець і бій.

Не дивно, що після перегляду багатьом підліткам хотілося знайти найближчу секцію й навчитися робити хоча б щось схоже на те, що робив Луїс. Правда, перша спроба повторити його удар у домашніх умовах могла закінчитися менш кінематографічно.

Ще один впізнаваний елемент фільму – музика. У саундтреку звучить "Paranauê" у виконанні Serapis Bey, а пісня "Zoom-Zoom-Zoom" згодом стала відомою ширшій аудиторії завдяки рекламі Mazda.

А що кажуть критики

Професійні критики у 1993 році були доволі суровими. Наприклад, легендарний Роджер Еберт поставив фільму лише 1 зірку з 4 і дуже жорстко розкритикував його сюжет та мораль. Його рецензія фактично зводилася до думки, що самих красивих бойових сцен недостатньо, щоб зробити історію переконливою.

Rotten Tomatoes також зберігає переважно негативний критичний консенсус щодо стрічки: серед рецензій особливо часто згадують простий сюжет, монтаж і те, що фільм занадто сильно покладається на бойові сцени.

Але з глядачами ситуація цікавіша. Для частини аудиторії фільм давно працює не як претендент на кінопремії, а як чиста ностальгія за 90-ми. І тут критики можуть скільки завгодно сваритися із сюжетом – якщо ви колись дивилися цей фільм на касеті, почули "Paranauê" і згадали ті часи, аргументи вже майже не потрібні.

Цікаві факти

Бюджет фільму становив близько $6 мільйонів, а в американському прокаті він зібрав близько $3,3 мільйона – тобто фінансовим тріумфом прем’єра точно не стала.

Шелдон Леттіч до цього працював над бойовиками Жан-Клода Ван Дамма, зокрема "Самоволкою" та "Подвійним ударом".

Френк Дюкс, який працював над бойовою хореографією, також з’явився у фільмі в невеликій ролі.

Попри невисокі оцінки критиків у момент виходу, "Лише найсильніші" зберіг помітну фанатську аудиторію та досі згадується як один із найвідоміших американських фільмів про капоейру.

Тож якщо сьогодні вам захочеться повернутися у 90-ті, рецепт простий: вмикаєте «Лише найсильніших», або….читаєте цікаві факти про ще одну класику ,яку всі переглядають - фільм "Зелена миля".



