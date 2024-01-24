Без зв'язку 17 днів: українська акторка вперше розповіла про коханого на фронті

Анастасія Карпенко – відома українська акторка. Вона поділилась, що зараз переживає дуже важкий період, оскільки одразу декілька її найрідніших людей перебувають на фронті.

Зокрема, Анастасія розказала про важкий випадок, коли її чоловіка не було на зв'язку майже місяць. Читайте в матеріалі, чим ще поділилась Карпенко.

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Анастасія Карпенко розповіла про чоловіка на фронті

Анастасія згадала важку історію, пов'язану з її чоловіком на передовій. Акторка розповіла, що, очікуючи дзвінка від свого коханого ледве не зійшла з розуму.

Чоловік попередив, що піде на завдання на 10 днів і не буде на зв'язку. А фактично його не було 17 днів. І весь цей час я ні в кого не могла нічого дізнатися. Можете собі уявити, що я пережила. Кожен ранок починався зі сліз, прокидалася – і плакала,

– поділилась акторка.

Акторка зізнається, у той період чекала його дзвінка і боялася, коли телефонували невідомі номери, щоб не почути найгірше. Водночас Анастасія каже, що попри труднощі, вона тримається, бо розуміє, що не лише у неї така ситуація, а й у багатьох жінок України.

Все це важко, але тримаюся. Я ж не одна така, в багатьох жінок така сама ситуація. А деякі з моїх знайомих дівчат втратили чоловіків,

– зізнається українська акторка.

Анастасія каже, що, коли чоловіка відпускають додому, йому доводиться "заново знайомитися зі світом мирного життя". Окрім того, у пари є маленька донечка Марійка, яка дуже сумує за батьком.

Зараз у неї такий вік, коли вже потребує батька. Вже розуміє його роль і цінність у своєму житті. Ми намагаємося в дні його приїзду максимально перебувати в любові та розумінні. Багато говорити, слухати. І святкувати. От ці три дні, що ми маємо, намагаємося святкувати,

– ділиться Карпенко.

Старший брат Анастасії Карпенко також на фронті

Вона каже, що родина брата виїхала до Німеччини, тому йому немає сенсу часто приїжджати в тил. Утім, коли він у відпустці, вони постійно бачаться.

"Теж бачимося, хоча дуже зрідка. Його родина виїхала до Німеччини та поки планує залишатися там, тому в нього немає потреби приїздити часто в тил. Але коли буває, обов’язково бачимося. Ми зараз живемо з нашою мамою. Тому, коли брат приїжджає, то до нас трьох – до мами, мене і нашої маленької", – поділилась Анастасія.