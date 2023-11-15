Не соромно, – Анастасія Остреїнова відповіла на осуд її героїні у серіалі "Встигнути до 30"

Мер міста Коломия Богдан Станіславський раніше написав, що героїню Любу, яку зіграла акторка Анастасія Остреїнова, показали в "найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців". В адресу акторки полилось чимало критики.

Анастасія вирішила не мовчати та відповісти на такий осуд зі сторони глядачів. Вона зазначила, що їй дуже прикро, що її назвали "російською красунею", але зовсім не соромно.

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Анастасія Остреїнова зіткнулася з хвилею хейту

Акторка наголосила, що висміювати різновид національної мови для неї неприпустимо, а ось посміятися над суржиком – допустимо. Зокрема, вона також пояснила, що стрічка у жанрі сатиричної комедії й варто це враховувати.

Посміятися над суржиком для того, щоб глядач сам зробив висновки, та можливо захотів спілкуватися більш літературною мовою – допустимо,

– зазначила акторка.

При цьому акторка зазначила, що вважає несправедливим заяви глядачів про те, що вони спотворюють образ українців.

З повагою ставлюсь до аргументованої не перебільшеної критики! З такою ж повагою, прошу ставитися до мільйонів глядачів, яким дуже до вподоби наша робота! Усі люди різні! Так само і смаки! Нумо жити в любові та повазі один до одного! Зараз, це надважливо,

– додала Остреїнова.

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Окрім того, канал попросив вибачитись перед акторкою, яка виконувала роль Люби через недоречні вираження в сторону її зовнішності та порівняння Анастасії з "російськими красунями". На це Остреїнова також відреагувала.

Прикро через те, що серед українців знаходяться люди, яких може образити чиясь зовнішність та мова до того, що вони починають принижувати. Прикро – але не соромно,

– написала акторка у своєму інстаграмі.

Анастасія зізналась, що для неї все, що зіграла вона та її колеги у стрічці є виправданим, адже вона неодноразово зустрічала таких людей у житті та потрапляла в подібні ситуації.

"Всі інші закиди стосовно подій в серіалі, це ті ж самі суспільні вади, які ми висміюємо! Хоча усі ситуації та персонажі у нашому серіалі вигадані, проте я зустрічала таких персонажів і бачила такі приклади у своєму житті", – написала Анастасія Остреїнова.