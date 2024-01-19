Це свинство, – Анастасія Пустовіт різко відреагувала на жарт "Кварталу 95" про Скадовськ
Українська акторка Анастасія Пустовіт, відома завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Перші ластівки", та багатьом театральним постановкам, поділилася приємними спогадами про дитинство у Скадовську. А також різко прокоментувала жарт "Кварталу 95" про своє улюблене місто.
Акторка пояснила, чому її так обурив цей жарт. Дізнайтесь в матеріалі, що сказала Анастасія Пустовіт про гумор "Кварталу 95".
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Анастасія Пустовіт відреагувала на скандал з жартом "Кварталу 95"
Акторка сказала, що для неї сьогодні такий гумор – це вияв неповаги до людей, українців, які сьогодні там. Жінок публічно страчують, за українську мову – катують та вбивають тоді, коли актори "Кварталу 95" жартують про жінку "с*ськ*довська".
Як я прокоментую? Це свинство. Це величезна неповага. Величезна неповага до цих людей. Ну закінчилися ці жарти. У Скадовську жінку публічно стратили через українську мову. Тепер для Скадовська і для всіх окупованих територій небезпечно говорити українською. Це може коштувати життя або здоров'я. Майте совість і якусь повагу,
– сказала Анастасія Пустовіт.
Анастасія, яка народилася у Скадовську, вважає неприйнятними такі жарти, особливо тепер, коли місто перебуває під окупацією, а місцеві мешканці часто стають жертвами серйозних злочинів та тортур з боку російських окупантів.
Інтерв'ю Анастасії Пустовіт: дивіться відео онлайн
Анастасія Пустовіт родом зі Скадовська
Коли акторці було 2 рочки, її сім'я переїхала у Київську область.
Я майже все своє дитинство провела в Скадовську. Знаю там кожну вуличку, хлібзавод, мілке чорне море і дикий Джарилгач.В мене пече тіло без моря. Ніби забрали щось, без чого життя стало неповноцінним. Останнім часом, згадки про Скадовськ, віддають десь за грудиною тупим ниючим болем. Я там народилась, вже два роки без дому, не знаю, коли закінчиться.
– поділилась в інстаграмі Анастасія.
У Скадовську в Анастасії залишилась бабуся. Пустовіт зізнається, що через її волонтерську діяльність хвилюється за рідну людину вдвічі більше. Тому Анастасія каже, що бабуся намагається триматися осторонь від усіх подій і не вдаватися у контекст всього, що там відбувається.