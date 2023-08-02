Змінилося все, – щире інтерв'ю з Анастасією Цимбалару про головну роль у серіалі "Жіночий лікар"

Анастасія Цимбалару – українська акторка театру та кіно, засновниця благодійної ініціативи Act Lots. Після тривалої перерви в зйомках кіно, зірка повернулася на знімальний майданчик.

Акторка зіграє головну роль в серіалі спільного виробництва FILM.UA Group та 1+1 Україна "Жіночий лікар. Нове життя". Ми вирішили дізнатися більше про героїню Анастасії, де та як проходять зйомки під час війни.

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Інтерв'ю з Анастасією Цимбалару

Про перші зйомки після війни

Анастасія, розкажіть як, на вашу думку, змінився український кінематограф після початку війни? Які відчуття були, коли знову повернулися на знімальний майданчик?

Змінилося абсолютно все. По-перше, кожен з членів команди повернувся на знімальний майданчик вже зовсім іншою людиною. Змінилося ставлення до роботи, одне до одного, сприйняття обставин та повне переосмислення себе. Перші знімальні зміни ми навіть обговорювали з акторами, що все відбувається наче не насправді. Ми тут, на майданчику, знімаємо кіно, а в цей самий час по нас запускаються ракети.

Відчуття і справді дивні, але ми знаємо, що культурний фронт не менш важливий у цій війні. Тому, попри всі новини, обстріли, повітряні тривоги ночами, ми збираємось з силами й прямуємо робити те, що вміємо найкраще.

Анастасія Цимбалару / Фото надане 24 Каналу

Роль Анастасії у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"

"Жіночий лікар. Нове життя" – перезавантаження улюбленого серіалу. Нові герої та історія, яка відображає наше сьогодення. Що ви думаєте про таку трансформацію та про прив'язку до теми війни?

Це наша реальність: люди гинуть, втрачають домівки, змушені тікати та знову шукати себе. Не можна ігнорувати усієї трагедії, що відбувається зараз з нами. Тому і ця історія зазнала змін. Герої – кожен з українців, хто намагається виживати в нинішніх обставинах, шукає кохання, народжує дітей та знаходить сили та віру у наше завтра.

Серіал "Жіночий лікар" був дуже популярним серед глядачів. На вашу думку, перезавантаження матиме таку ж успішність?

Впевнена в цьому на всі 100 % і обіцяю зробити все від мене можливе, щоб наша історія знайшла відгук у серці кожного телеглядача. Адже не тільки у військових склалася інша реальність, лікарі є цінними на рівні з захисниками та нашими рятівниками. Події серіалу покажуть історію після початку повномасштабного вторгнення.

Анастасія Цимбалару / Фото надане 24 Каналу

Про локації зйомок у воєнний час

Зйомки відбуваються у справжніх лікарнях? Наскільки це безпечно у воєнний час?

Зйомки відбуваються у знімальному спеціально побудованому павільйоні, де створено справжню велику лікарню із сучасним медичним обладнанням. На першому поверсі розташовані декорації самої лікарні, а на другому квартири наших головних героїв.

Тому ми дотримуємося усіх правил, не наражаємо нікого на небезпеку та спускаємося в укриття при повітряній тривозі. Це, звісно, розтягує знімальний процес, але безпека передусім.

Анастасія, розкажіть як ви отримали головну жіночу роль у серіалі? Які емоції переповнювали після затвердження?

Затвердження сталося дуже швидко. Мене покликали на проби, де ми зустрілися з Андрієм Ісаєнко, який вже був затверджений на роль Михайла Гончара. Ми відіграли кілька сцен і буквально наступного дня після проб зателефонували й сказали, що за день виходжу на знімальний майданчик. А далі довелося швидко хапати матеріал, розбирати сцени та вчити текст, щоб після тривалої перерви у зйомках оперативно увійти у звичний темп.

Перший день пройшов кумедно, адже майже всі ніби не знали, що робити та як себе вести на майданчику, де точка, де світло, які далі слова, але потім все вийшло вже на професійний рівень.

Анастасія Цимбалару у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото надане 24 Каналу

Про спільні риси з героїнею

Як ви можете описати свою героїню? У вас з нею є якісь спільні риси, чи вона ваша повна протилежність, якою є її місія?

Мою героїню звуть Олена, вона завідує гінекологічним відділенням. Вона цілеспрямована, впевнена у собі та у своїх професійних якостях жінка. Звикла слідувати певним правилам як в особистому житті, так і в роботі.

Олена виховує сина, якого народила її сестра. На особисте життя часу їй бракувало, адже її прийомний син став для неї головним мотиватором у житті: весь свій час вона приділяла лише роботі та намагалася досягти нового рівня професіоналізму, щоб забезпечити сину гідний рівень життя. Та прийшов час подумати та про себе. Чи знайде Олена своє щастя – сказати важко, адже фінальні серії серіалу актори ще не бачили. Тож, будемо проживати всю історію разом із глядачем.

З якими труднощами ви зіштовхнулись під час підготовки до ролі та під час зйомок?

Оскільки я стрибнула в останній потяг та зайшла у проєкт за день до початку зйомок, основною проблемою було швидко ознайомитися з матеріалом, зрозуміти та створити героїню, втягнутися в активний робочий процес. Але в нас неймовірна команда, яка після великої паузи у роботі, сильно скучила за цим процесом, тому у зйомки зайшли одною великою родиною.

Анастасія Цимбалару / Фото надане 24 Каналу

Про роботу з Андрієм Ісаєнко

Головну чоловічу роль у серіалі зіграв Андрій Ісаєнко, відомий за фільмами "Щедрик" та "Захар Беркут". Розкажіть про вашу співпрацю. Чи був так званий "період притирання" один до одного, чи ви одразу знайшли спільну мову?

З Андрієм ми вже працювали разом, тому періоду "притирання" не було. Ще на етапі проб ми зрозуміли, що працювати нам комфортно, тому швидко підхопили необхідний тон історії та працюємо у дружній атмосфері без сварок.

Які у вас є табу для зйомок? Були сцени в "Жіночий лікар. Нове життя", від яких ви відмовились?

Ні, таких сцен не було. Як немає і певних "табу" у професії. Головне, щоб це було доречним, виправданим, цікавим для мене матеріалом та несло за собою якийсь сенс. А далі – готова пробувати відкривати нові грані себе та своїх героїнь.

Анастасія Цимбалару у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото надане 24 Каналу