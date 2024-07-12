Зірка "Жіночого лікаря" чесно відповіла, чи вільне її серце після розлучення з чоловіком

Зірка популярних серіалів "Жіночий лікар" та "Папік" Анастасія Цимбалару відверто розповіла про своє особисте життя після розлучення. Наразі вона є однією з найзавидніших холостячок, і багато хто цікавиться, чи вільне її серце та чи ходить вона на побачення.

Цимбалару розлучилась з чоловіком у березні 2024 року. А тепер акторка поділилась тим, що відбувається у її особистому житті на цю мить.

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Анастасія Цимбалару про особисте життя

Акторка Анастасія Цимбалару відверто зізналася, що наразі вона не перебуває у жодних стосунках. Після розлучення з колишнім чоловіком, яке сталося у березні 2024 року, Анастасія вирішила поки що не ходити на побачення.

Ймовірно, після двох років шлюбу, знаменитість хоче деякий час присвятити собі та своїм особистим справам. Вона прагне побути одна, аби зібратися з думками та відновити внутрішню гармонію.

У своєму інтерв'ю Цимбалару лаконічно пояснила: "Ні, на побачення не ходжу." Цими словами акторка підтвердила, що наразі її серце залишається вільним, і вона не поспішає знову вступати у романтичні стосунки.

Анастасія Цимбалару також відповіла, чи підтримує вона спілкування зі своїм колишнім чоловіком, Григорієм Баклановим, після розриву. За словами акторки, їхнє розлучення пройшло без скандалів, і вони змогли зберегти гарні стосунки. Вони розійшлися на мирній ноті, що дозволило їм залишитися в дружніх відносинах.

Цимбалару зазначила, що Бакланов продовжує підтримувати її у важливі моменти життя. Наприклад, на прем'єрі мультфільму "Нікчемний Я 4", де Анастасія озвучила одну з героїнь. Григорій прийшов, щоб підтримати свою колишню дружину.