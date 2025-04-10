4 блискучі ролі Анастасії Цимбалару, які обожнюють українці: фотопорівняння образів акторки

Анастасія Цимбалару – одна із найпопулярніших українських молодих акторок. За останній рік вона з'являлась у багатьох топових стрічках, які неабияк полюбились глядачам.

У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас список ролей Анастасії, які закохали у себе українців. Від слідчої до лікаря акушера-гінеколога, Цимбалару уже приміряла чималу кількість персонажів, які ми вам покажемо.

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Анастасія Цимбалару у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"

У серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" Анастасія Цимбалару зіграла в обох сезонах. Щоправда, акторка зізналась, що у 3 сезоні фанати її уже не побачать. Вона зіграла роль лікаря Олени Руденко. У 1 сезоні акторка допомагала з'являтись на світ малюкам у Київській лікарні. А у 2 сезоні її героїня опинилась на фронті. Ось, як Анастасія Цимбалару виглядала у ролі Олени:



Анастасія Цимбалару / Фото 1+1

Анастасія Цимбалару у фільмі "Новорічна шкереберть"

У фільмі "Новорічна шкереберть" Анастасія зіграла роль волонтерки. До речі, у цій стрічці вона знову була в парі з Андрієм Ісаєнком. Вони знову зіграли роль закоханих. Ось, як виглядав персонаж Цимбалару у цій стрічці:



Анастасія Цимбалару / Фото Телеканал ДІМ

Анастасія Цимбалару у серіалі "Материнський інстинкт"

Це вже другий серіал на медичну тематику, у якому Анастасія зіграла роль Наталії Зарецькою – талановитої акушерки-гінекологині, яка починає працювати в перинатальному медичному центрі. Щодня вона рятує життя немовлят і їхніх матерів, однак її професіоналізм і принциповість часто призводять до конфліктів з колегами. Ось, як акторка виглядає у цьому серіалі:



Анастасія Цимбалару / Фото 1+1

Анастасія Цимбалару у серіалі "Слідча"

Це найсвіжіший серіал за участі акторки. У ньому Анастасія Цимбалару виконує головну роль – майора Ясинської. За словами акторки, цей проєкт став для неї найскладнішим за всі десять років кар'єри в кіно, особливо з погляду знімального процесу.



Анастасія Цимбалару / Фото СТБ

Тож вона щиро переживає за успіх серіалу й сподівається, що глядачі належно оцінять їхню працю.