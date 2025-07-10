Просто не впізнати: як змінилась за роки кар'єри зірка "Жіночого лікаря" Настя Цимбалару

Відома українська акторка, зірка серіалів "Жіночий лікар. Нове життя", "Слідча", "Знайду пару коханому", "Новорічна шкереберть" – Анастасія Цимбалару – сьогодні святкує День народження. Акторці виповнилося 33 роки.

За роки кар'єри Анастасія встигла підкорити серця українських глядачів найрізноманітнішими ролями – і продовжує це робити й сьогодні. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як змінювалась акторка ще зі студентських років.

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Як змінилась та де зараз Анастасія Цимбалару

Попри те, що Анастасія Цимбалару народилася в родині зовсім не творчих людей, вона обрала для себе акторську стежку. Батьки не стали заперечувати амбіційній Анастасії та підтримали її у виборі.

В університеті Цимбалару познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком – Григорієм Баклановим. Ось як вони виглядали в студентські роки:



Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото з інстаграму

Сьогодні акторка вже розлучена. І хоча їй та Григорію не вдалося побудувати міцну сім'ю, вони залишилися рідними людьми й досі підтримують хороші стосунки.

Анастасія продовжує активно працювати над собою й неймовірно виглядає. Вона знялася в рейтингових українських стрічках, серед яких "Жіночий лікар. Нове життя", "Слідча" та багато інших. Ці серіали підкорили серця українських глядачів.



Анастасія Цимбалару на початку кар'єри / Фото з мережі

Сьогодні Анастасія зізнається, що бути 33-річною – зовсім не страшно. Вона дякує життю за можливості, досвід, уроки, за людей – і навіть за їхню відсутність. У честь свого свята акторка організувала два збори на допомогу нашим захисникам.

У свій новий 33-й. Здається, звучить вже й не так страшно. А вас дуже попрошу привітати мене своїм донатом! В шапці профілю є два актуальні збори! Це буде моїм найкращим подарунком,

– пише Настя.

До речі, в Україні знімають продовження фільму, який закохав у себе усіх. Дивіться, що це за стрічка – за посиланням.