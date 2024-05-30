Знімалась у серіалі, який принижував українців: що відомо про покійну Анастасію Заворотнюк

У Росії вночі померла 53-річна актриса Анастасія Заворотнюк. Вона стала відомою завдяки своїй ролі няні Віки з Маріуполя в популярному ситкомі "Моя прекрасна няня".

Протягом багатьох років Анастасія Заворотнюк боролася з онкологічним захворюванням і через стан свого здоров'я не з'являлася на публіці. У актриси була пухлина в мозку.

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Біографія Анастасії Заворотнюк

Анастасія Юріївна Заворотнюк – російська актриса театру і кіно, а також телеведуча. Вона отримала звання Заслуженої артистки Росії. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк приєдналася до руху Putin Team, який виступав на підтримку Володимира Путіна.

Своєю політичною позицією актриса неодноразово осоромилася перед українцями. Особливо це проявилося в її ролі у серіалі "Моя прекрасна няня", який приніс їй популярність. У цьому проєкті вона зіграла роль няні Віки. Сама стрічка принижувала українців і намагалася нав'язати відчуття меншовартості.

Окрім цього, вона зіграла у таких проєктах: "Службовий роман. Наш час", "Мами", "Артефакт", "Неідеальна жінка", "Код апокаліпсиса" та інших.

Чому померла Анастасія Заворотнюк

Після того, як акторка важко захворіла, вона припинила зніматися у проєктах та з'являтися на публіці. У 2019 році в Анастасії Заворотнюк діагностували агресивну форму раку мозку.

Прогнози лікарів щодо одужання зірки серіалу "Моя прекрасна няня" були зовсім невтішні. Один з онкологів рік тому заявив, що Заворотнюк залишилося жити місяць, максимум два, але вона прожила ще 13 місяців після цього. Однак 30 травня акторка померла.

У Анастасії Заворотнюк залишилося троє дітей. Старшу дочку Анну і сина Майкла акторка народила від її колишнього чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова. Наймолодша дочка Міла з'явилася на світ незадовго до того, як у Заворотнюк діагностували серйозне захворювання. Мілу акторка народила від свого теперішнього чоловіка, фігуриста Петра Чернишова.