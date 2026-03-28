Цей російський актор воював за Україну: де зараз Анатолій Пашинін

Анатолія Пашиніна доволі неоднозначно сприймали в українському суспільстві. Усіх бентежило його російське громандянство, хоч той і вязв до рук зброю на стороні України.

Чоловік знімався у декількох стрічках: "Грозові ворота", "Вогнеборці", "Украдене щастя", "Левова частка" та інші. ЗМІ писали про нього як про російського та українського актора, однак після 2014 року Анатолій заборонив називати себе "російським актором". Уже чимало часу Пашинін не веде публічної діяльності, однак 24 Канал розповість, що про нього відомо.

Де служив Анатолій Пашинін?

У 2014 році, коли Росія розв'язала війну на Донбасі й окупувала Крим, актор ухвалив рішення взяти до рук зброю й приєднався до батальйону "Арата".

Андрій Гергет – командир 8-го батальйону УДА, в інтерв'ю Obozrevatel озвучив, що Пашинін воював усього до двох місяців, один з яких – на передовій.

Він звичайний боєць, не якийсь екстраординарний, і, наприклад, він на передовій був один місяць, а хлопці по три роки вже, як його схарактеризувати? Був чоловік, приїхав із доброї волі, сказав, що хоче воювати. Так, будь ласка, нехай воює. Він більше користі приносить в інформаційній площині для боротьби з Росією,

– додав він.

Анатолій Пашинін

У 2017 році російські ЗМІ писали, що Анатолій загинув. Однак тоді він спростував свою смерть дуже лаконічно.

Наказу командування померти у мене не було, тож усе в порядку, я живий,

– іронічно відповів він.

Також тоді постало питання, чи планує актор змінювати паспорт. Тоді він заявив в інтерв'ю Яніні Соколовій, що російський паспорт на території України захищає його значно краще, ніж український.

Український паспорт та громадянство стали якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не подобаєшся керівнику секти, ми забираємо в тебе паспорт. У мене нічого відібрати, тож я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу,

– казав Анатолій Пашинін.

Після цього інтерв'ю він ухвалив рішення не спілкуватися зі ЗМІ та майже повністю зник із соціальних мереж.

У 2018 році чоловік публічно говорив, що українські спецслужби нібито регулярно загрожують йому і прослуховують телефон.

Мій телефон прослуховується. Я спеціально кажу у трубку жахливі речі, щоб спецслужби могли використовувати ці записи проти мене, і тоді у мене будуть докази того, що мене прослуховують,

– розповів актор.

Він також додав, що йому погрожували працівники СБУ.

"Мені погрожував представник СБУ, гомосексуального вигляду юнак з мерзенною такою ходою, з "девіантною" поведінкою. Він сказав мені, щоб я вішався. Я готовий, тільки я не повішуся, друже!", – сказав Пашинін.

Де зараз Анатолій Пашинін?

Коли розпочалась повномасштабна війна, Пашинін закликав білорусів не воювати проти України. Де зараз і чим займається Анатолій – невідомо.

Однак Андрій Гергет стверджує, що той живе у Києві, хоч і уникає публічності. У соцмережах іноді може ділитись думками про мистецтво чи інші теми російською мовою.