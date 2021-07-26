Скандал із Андрієм Федінчиком: в яких фільмах знімався актор і що про нього відомо

26 липня 2021 , 14:15
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Український актор Андрій Федінчик у ніч із 24 на 25 липня потрапив у скандал. Посеред однієї з вулиць Києва він влаштував бійку. Що ми знаємо про актора та його фільмографію – читайте на Кіно 24.

Нагадаємо, він їхав на електросамокаті зигзагами, тому водії почали сигналити. Після цього актор спровокував бійку з водіями.

До теми Зірка серіалу "Папаньки" вночі посеред вулиці влаштував бійку: відео

Що відомо про творче життя Андрія Федінчика? 

  • Український актор театру, кіно і дубляжу;
  • У 2021 році отримав Заслуженого артиста України;
  • Працював у Київському академічному Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках, Муніципальному театрі "Київ";
  • Перші роботи – телесеріали "Мухтар", "Міський романс";
  • У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарєва "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі;
  • Зараз знімається в четвертому сезоні "Папаньки" в ролі Папаньки Саші.

Що відомо про особисте життя актора? 

Андрій – чоловік зірки серіалу "Кріпосна" Наталії Денисенко, з якою познайомилися на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де вони зіграли закоханих. Одружилися і кожного року святкують своє весілля, начебто вперше. Восени 2017 року в зіркової пари народився син Андрій.

Фільми та серіали, в яких знімався Андрій Федінчик

  • "Серцю не накажеш", 2007, Сергій Бударин;
  • "Завтра починається вчора", 2009, Сергій Ілларіонов;
  • "Віра. Надія. Любов", 2010, Борис Строєв;
  • "Таксі", 2011 – 2013, полісмен;
  • "Коханець для Люсі", 2012, Павло Махонін;
  • "Параджанов", 2013, Міша;
  • «Коли наступить світанок", 2014, Денисов;
  • "Повернешся – поговоримо", 2015, Іван Тіхонов;
  • "Клан ювелірів", 2015, Тимур Метревелі;
  • "На лінії життя", 2016, капітан Сидоренко;
  • "Вікно життя", 2016, Едік;
  • "Дружини на стежці війни", 2017, Жорик;
  • "Скарбниця життя", 2018, друг Олександра;
  • "Папаньки", 2018, Сашко;
  • "Дві матері", 2018, Стас;
  • "Зоя", 2019, Олег;
  • "Чорний ворон", 2019, Сотник Завірюха;
  • "Крути 1918", 2019, Олекса Савицький;
  • "Місто закоханих", 2019, Кирило;
  • "Кровна помста", 2019, Кирило у молодості;
  • "Проти течії", 2020, Вітя;
  • "Найгірша подруга", 2020, Олександр Каневський, виконавчий директор компанії;
  • "Відплата", 2020, Артур Волков;
  • "Папаньки-2", 2020, Сашко;
  • "Євродиректор", 2020, Кирило, вчитель фізкультури; 
  • "З ким поведешся", 2021;
  • "Авантюра на двох", 2021 та інші. 
Автор: Наталія Гулій