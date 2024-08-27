На війні загинув актор театру імені Тараса Шевченка Андрій Касьянов

Війна продовжує забирати життя найкращих синів і дочок України. На фронті загинув молодий та талановитий артист Дніпровського національного театру імені Шевченка Андрій Касьянов.

Про трагічну втрату повідомили на офіційній сторінці театру, де він служив і дарував свою майстерність глядачам. Андрію Касьянову було всього 27 років.

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На війні загинув Андрій Касьянов

Раптова смерть актора стала важким ударом для всіх, хто його знав і любив. Біль втрати відчув не лише колектив театру, а й усі шанувальники мистецтва, адже з Андрієм пішов молодий талант, який ще міг зробити великий внесок у культурне життя України.

Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам'ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні,

– написав колектив театру.

Андрій Касьянов, якому було всього 27 років, залишив помітний слід у серцях глядачів завдяки своїй непересічній акторській майстерності та унікальному співочому таланту. Однією з найяскравіших його ролей стала роль Ніко Піросмані у виставі "Мільйон червоних троянд".

У коментарях глядачі висловлюють щирі співчуття. Ось, що вони пишуть:

"Світла пам'ять! Назавжди запам'ятався в ролі Піросмані, втрачаємо найкращих. Це непоправна втрата для рідних та театру."

"Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Наша гордість, наша надія і сподівання, наше прекрасне майбутнє – такі ось криваві жнива збирає підла війна. Це несправедливо."

"Маючи якнайбільше переваг над мільйоном його ровесників, він вчинив як справжній лідер! Не ховався, не платив хабарів, не вигадував уявних хвороб. З чистою душею театрала він мобілізувався до війська"

Його колеги згадували про його відвагу та рішучість, які проявилися не лише у творчій діяльності, але й у його рішенні стати на захист Батьківщини. Андрій, не вагаючись, покинув театральну сцену, щоб долучитися до лав захисників України в найскладніший час. Це рішення стало виявом його великої любові до рідної землі та небайдужості до долі країни.