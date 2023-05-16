Єрмак опублікував новий ребус: на що він натякає і до чого тут Катрін Денев

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував у своєму телеграмі нову загадку. Цього разу ребус Єрмака стосується Каннського кінофестивалю, який відкрився сьогодні, 16 травня.

Кожне нове повідомлення Андрія Єрмака з ребусами дає українцям надію на якнайшвидшу нашу перемогу у війні. Цього разу він опублікував постер Каннського кінофестивалю з талановитою Катрін Денев, яка підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Україна на Каннському кінофестивалі 2023 – новий ребус Андрія Єрмака

Цього року організатори Каннського кінофестивалю представили постер із зображенням французької акторки Катрін Денев. Фото було зроблено на Лазурному узбережжі 1 червня 1968 року під час знімань фільму "Капітуляція" режисера Альона Кавальє.

"Радісна, смілива і романтична, молода жінка з довгим світлим волоссям впевнено посміхається своєму майбутньому. Катрін Деньов втілює в собі якусь магію – чисту, напружену і часом трансгресивну. Саме цю невимовну магію передає 76-й Міжнародний кінофестиваль за допомогою цього вічного плаката. Ще раз підкреслити славне справжнє кіно і зазирнути в його повне перспектив майбутнє. Катрін Деньов уособлює те, чим кіно ніколи не повинно переставати бути: невловимим, сміливим, нешанобливим", – так описали постер із Денев організатори кінофестивалю.

Невеличкий тизер,

– написав Андрій Єрмак.



Новий ребус Єрмака із зображенням Катрін Денев / Скриншот з телеграму

На 76-му щорічному Каннському кінофестивалі з 16 по 24 травня діятиме Український Павільйон, де відбудуться заходи, спрямовані на підтримку української кіноіндустрії, зокрема:

18 травня відбудуться дві панельні дискусії: "Кіноіндустрія України крізь війну: ризики та можливості" , присвячена об'єктивній оцінці українського кіно в роки війни та унікальному досвіду зйомок під час повномасштабного вторгнення, та "Кенселінг російської кіноіндустрії: від каси до фінансування міжнародного тероризму" , яка презентуватиме показовий приклад того, як легальний кінопрокат в Росії сприяє фінансуванню тероризму та відеопіратства як державної політики.

відбудуться дві панельні дискусії: , присвячена об'єктивній оцінці українського кіно в роки війни та унікальному досвіду зйомок під час повномасштабного вторгнення, та , яка презентуватиме показовий приклад того, як легальний кінопрокат в Росії сприяє фінансуванню тероризму та відеопіратства як державної політики. 20 травня Dim Filmhouse, українсько-європейська продюсерська компанія, представить соціальну ініціативу Worked on in Ukraine . Ця ініціатива має на меті інтеграцію українських кінематографістів на закордонних кіноринках та боротьбу з безробіттям української кіноіндустрії.

Dim Filmhouse, українсько-європейська продюсерська компанія, представить соціальну ініціативу . Ця ініціатива має на меті інтеграцію українських кінематографістів на закордонних кіноринках та боротьбу з безробіттям української кіноіндустрії. 21 травня відбудеться дискусія Women at War: A Year of Experience , яка зосередиться на ролі та проблемах жінок у зонах конфлікту. Обговорюватимуться необхідність почути їхні голоси в процесах миротворчості та безпеки, а також важливість їх участі у прийнятті рішень.

відбудеться дискусія , яка зосередиться на ролі та проблемах жінок у зонах конфлікту. Обговорюватимуться необхідність почути їхні голоси в процесах миротворчості та безпеки, а також важливість їх участі у прийнятті рішень. 22 травня відбудеться пітчинг-сесія, присвячена пошуку іноземних копродюсерів.

Крім того, нещодавно журналістка Дарія Бадьйор повідомила, що під час Каннського кінофестивалю Держкіно планує провести фешн-вечірку. "Приготуйтеся до гламурного показу найкращих українських фільмів про моду", – йдеться в анонсі події. Вартість вхідного квитка становитиме 200 євро.

Втім, там немає переліку жодних фільмів про моду, а лише "Під час бойових дій" Артема Колюбаєва – голови Ради з державної підтримки кінематографії та партнера голови ОП Андрія Єрмака. Того самого, як зазначає "Детектор медіа", про якого три місяці тому BIHUS info виклали розслідування із назвою "Як кіносоратник Єрмака увійшов в бізнес будівельного магната Столара". Цією картиною Держкіно "демонструє досягнення сучасної української кіноіндустрії".