3 шикарні фільми з Анджеліною Джолі, які варто подивитися до прем'єри "Кутюр"

Уже за лічені дні, 5 березня, в кінотеатрах вийде новий фільм "Кутюр" з Анджеліною Джолі у головній ролі. Оскароносна акторка зіграє жінку на піку кар'єри, яка раптово стикається з екзистенційним викликом.

Прем'єра ще не відбулася, а "Кутюр" вже обговорюють у всьому світі. 24 Канал розповість про ще 3 шикарні фільми з Джолі, на які точно варто виділити час.

Ексклюзив до теми Я дуже рано втратила маму та бабусю, – Анджеліна Джолі про особисту роль у фільмі "Кутюр"

Які фільми з Анджеліною Джолі варто подивитися?

"Лара Крофт: Розградачка гробниць"

Рейтинг IMDb: 5.8

Без сумнівів, один з тих фільмів, які зробили Анджеліну Джолі легендою світового кіно. Саме завдяки ролі Лари Крофт Джолі довела, що здатна стати зіркою бойовиків. У кожній сцені актора демонструвала бездоганність своєї гри: пробиралася крізь джунглі, знищувала ворогів, вражала впевненістю та стала кумиркою для мільйонів глядачів.

"Лара Крофт: Розградачка гробниць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Містер і місіс Сміт"

Рейтинг IMDb: 6.5

Прем'єра цього фільму відбулася 20 років тому, однак його досі обожнюють у всьому світі. Головні ролі Джона і Джейн Сміт виконали Бред Пітт та Анджеліна Джолі. За сюжетом, це подружжя елітних найманців, які виконують небезпечні місії, але кожен з ним має власну таємницю. Одного разу вони отримують завдання знищити одне одного.

"Містер і місіс Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Марія"

Рейтинг IMDb: 6.4

Це вже новітня історія Джолі, адже прем'єра цього фільму Пабло Ларраіна відбулася у 2024 році. Тут голлівудська зірка вразила перевтіленням в оперну діву Марію Каллас. Акторка сповна передала грацію, загадковість і трагізм долі світової улюблениці.

"Марія": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми скоро вийдуть в кінотеатрах?