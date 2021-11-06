Анджеліна Джолі пишається, що Marvel відмовилася вирізати ЛГБТ-сцени з "Вічних"

Актриса Анджеліна Джолі пишається тим, що Marvel на прохання країн Перської затоки не погодилась вирізати сцени поцілунку Фастоса та його партнера у фільмі "Вічні". У Саудівській Аравії, Катарі, Кувейті, Бахрейні та Омані досі триває заборона прокату стрічки у кінотеатрах.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що місцеві ЗМІ пропонували Disney вирізати сцени інтимного характеру, однак компанія відмовилася. Йшлося про цензурування сцени поцілунку Фастоса, якого зіграв Браян Тайрі Генрі, та його чоловіка Бена (Хааза Слеймана).

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Мені шкода (цю аудиторію). Я пишаюся тим, що Marvel відмовилась вирізати ці сцени,

– сказала Джолі, розповідаючи австралійському сайту News.com.au про ситуацію 5 листопада.

Далі Анджеліна розповіла про толерантність до гомосексуалізму і про те, що не розуміє, як ми живемо у світі, де є ЛГБТ-спільноти, і не поважаємо це.

"Я досі не розумію, як ми живемо у сьогоднішньому світі, де все ще є люди, які не хочуть бачити сім’ю Фастоса, красу їхніх стосунків і цього кохання. Те, як хтось злиться, комусь погрожує, не схвалює чи не цінує цього – неграмотно", – доповнила Анджеліна Джолі.

Що відомо про Фастоса?

У "Вічних" Фастос, якого грає Браян Тайрі Генрі (Атланта), є першим гей-персонажем Marvel. Його персонаж зображений в одностатевому шлюбі з персонажем, якого зображує Хааз Сулейман, і разом вони мають сина.

дозволяють йому допомагати людству розвиватись. Він один з найрозумніших людей у всесвіті, винахідник. Як і Серсі, Фастос прихильно ставиться до світу людей та насолоджується їхньою компанією. Також Фастос може розуміти та комунікувати з машинами та пристроями.

Це ніби ми з вами подивилися новини, втратили будь-яку надію, а потім прийшли додому, подивилися на кохану(ого), на вашу спільну дитину, і вирішили: "Ну насправді за це варто боротися",

– говорить Чжао про орієнтацію Фастоса.



Фастос у "Вічних" / Скриншот з трейлеру

Раніше Marvel критикували за незначну кількість ЛГБТ-сцен у своїх фільмах. У "Месниках: Завершення" був неназваний гей-персонаж, який з’явився в одній із коротких сцен. Нещодавно Локі був визнаний як квір в однойменному серіалі Disney+.

Хлоя Чжао раніше розповідала, що рішення про появу у "Вічних" ЛГБТ-персонажів було ухвалено ще до виробництва фільму. Питання з цензурою, за словами Хлої Чжао, вже порушувалося, але вона не простежила, чим усе закінчилося.

Я не знаю всіх деталей, але вважаю, що обговорення цього питання вже проводилося. Ми з Marvel теж про це поговорили, наше з компанією гаряче бажання, – щоб уже змонтований фільм не змінювався. Схрестимо пальці,

– нагадує режисерка.

Для голлівудських студій вирізати ЛГБТ-сцени в країнах з іншими правилами цензури – звичайна справа. Відомо, що творці "Богемної рапсодії" видалили згадки про орієнтацію Фредді Мерк'юрі, адже це було важливо для китайських цензорів.

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Що відомо про "Вічних"?

"Вічні" – 26-й фільм Marvel Studios, в якому йдеться про 10 безсмертних особистостей з надлюдськими силами. Вони були на Землі упродовж 7000 років і боролися з Девіантами.

Фільм отримав неоднозначні відгуки. Як відомо, "Вічні" наразі показує найнижчий рейтинг від критиків. На Rotten Tomatoes оцінка стрічки стає все нижчою. 29 жовтня рейтинг від кінокритиків складав 63 %, а сьогодні, 6 листопада, вже 48 %. Але похвалили стрічку за незвичайний підхід режисера Хлої Чжао, масштабність і візуальну складову.

Продюсерка Нейт Мур в інтерв’ю The Toronto Sun розказала, що "Вічні", найімовірніше, не матимуть продовження. Однак, рішення ще не прийняли.

До прем’єри "Вічних" 24 канал підготував опис кожного персонажа. Нагадаємо, Фільм "Вічні" розказує про групу героїв з далекої галактики, які захищали людей з давніх часів. Коли монструозні істоти Девіанти, яких вважали зниклими, несподівано повернулись, Вічні змушені возз’єднатись, щоб захистити людство знову.

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