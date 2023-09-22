Говорив про сім'ю за кілька годин до смерті, – від чого помер 25-річний Ангус Клауд
Джерело:The New York Times
Увесь світ був вражений новиною про загибель молодого актора Ангуса Клауда, який зіграв в популярному молодіжному драматичному серіалі "Ейфорія". Стала відома причина його смерті.
Ангуса Клауда знайшли мертвим у його будинку в Окленді, штат Каліфорнія, у липні цього року. У заяві від сім'ї актора йшлося про те, за тиждень до своєї смерті він поховав батька і важко переживав цю втрату. Відомо також, що зірка відкрито боровся із психічними захворюваннями.
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Від чого помер зірка "Ейфорії" Ангус Клауд
Днями слідство встановило, що причиною смерті стало випадкове передозування смертельною сумішшю наркотиків. Конкретно, у звіті каліфорнійської поліції вказано, що "Клауд помер від смертельної суміші метамфетаміну, фентанілу, кокаїну і бензодіазепінів".
Мати Ангуса Клауда заявила в соціальних мережах, що син "не мав наміру накласти на себе руки" і додала, що він говорив про свої плани й про свою сім'ю лише кілька годин до смерті.
Що відомо про Ангуса Клауда
- Ангус здобув освіту у Школі виробничого дизайну при Оклендській школі мистецтв. Під час своєї роботи поблизу Барклайського центру в Брукліні Енгус Клауд зустрів агентку серіалу "Ейфорія" Дженніфер Вендітті.
- У 2019 році він розпочав свою акторську кар'єру у цьому серіалі, де зіграв роль Феско, наркоторговця. За неї він отримав нагороду Еммі та завоював широку популярність. Крім того, Ангус Клауд знявся у фільмах "Північний Голлівуд" (2021 рік) та "Лінія" (2023 рік).