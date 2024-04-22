У цьому болоті возяться, – Анна Кошмал різко висловилася про ексколег-путіністів зі "Сватів"

Українська акторка здобула популярність завдяки серіалу "Свати", де вона зіграла роль Жені. Поряд із нею тоді знімались російські актори, які тепер є прихильниками путінського режиму.

Кошмал різко висловилася про ексколег за знімальним майданчиком, які є прихильниками Кремля. У матеріалі дізнаєтесь, що сказала акторка та хто з росіян став на сторону України.

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Анна Кошмал висловилась про ексколег із Росії

За словами української акторки, під час зйомок серіалу вона ніколи не створювала жодних дружніх зв'язків з колегами та навіть не вітала їх зі святами. Крім того, вона пояснила, що вони ніколи не говорили на тему політики й майже не підтримували комунікацію поза знімальним майданчиком.

У мене навіть немає жодного номера телефона цих людей. У нас ніколи не було контакту. Ми приїхали, попрацювали й роз'їхалися. Ніколи не було жодних родинних зв'язків. На дружні стосунки ніколи не переходили, лише робочі,

– розповіла Анна.

Акторка стверджує, що після початку повномасштабної війни вона не відчула ніякого здивування або розчарування. Анна каже, що своїми зрадницькими висловлюваннями колишні колеги спеціально намагалися втягнути її у публічний скандал, але вона ігнорує путіністів і не буде тратити на них час.

На хвору людину якось дивно ображатися. Вони мені абсолютно чужі люди. І сказати, що я якось засмутилася, то я нічого не втратила. Я нічого від них не чекала. У мене не було жодних розчарувань або образ. Мене це взагалі не хвилює. Хай роблять, говорять, що заманеться. Хай самі в цьому болоті возяться. Сьогодні я це бачу інакше: не завжди розумієш, з якими людьми ти перебуваєш поруч,

– пояснила акторка.

Хто з росіян став на сторону України

Анна також прокоментувала позицію Олександра Феклістова, одного з небагатьох акторів серіалу "Свати", який став на сторону України й покинув країну-терористку назавжди через свою проукраїнську позицію.

Феклістов завжди був дуже проукраїнським. Особисто з ним не спілкувалася, лише бачила його підтримку. Відео, яке він записав. Я впевнена, що він поїхав давно. У нього вже і так були плани, наскільки я знаю,

– зазначила Кошмал.



Олександр Феклістов у "Сватах" / Кадр із серіалу

Акторка каже, у глядачів завжди є хибне уявлення про дружні стосунки акторів. Насправді ж, команда не завжди є "серіальною родиною". Зокрема, Анна зазначила, що у випадку "Сватів" вони точно не були дуже дружніми.