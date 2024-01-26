Казали, що України немає, – Анна Кошмал приголомшила реакцією на українську мову в Кишиневі

Українська актриса Анна Кошмал розповіла, як вона стала об'єктом насмішок в Молдові через свою відмову розмовляти російською мовою. Місцеві жителі Кишинева проросійських поглядів показали, як радіють частковій окупації українських територій.

Дізнайтесь, що розповіла Анна Кошмал про жителів Молдови та чому її враження про цю країну зруйноване вщент.

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Анну Кошмал висміяли за українську мову в Молдові: що сталося

Знаменитість відзначила, що вона лише проїжджала через Молдову – поверталася в Україну після перебування на відпочинку. У неї було достатньо час до відправлення, тому вона залишилася в столиці, погуляти та насолодитись місцевим колоритом.

Проте враження від цього міста було абсолютно спотворене через проросійських місцевих мешканців, які насміхалися з неї через відмову спілкуватися російською. Акторка підкреслила, що ці особи чітко впізнали її та знали, що вона з України. Однак вони наважилися заявити, що такої країни вже не існує, і сама вона – російська акторка.

Були ситуації, коли на моє небажання розмовляти російською закочували очі або сміялися. Як виявилося, мене тут дуже добре знають, і дехто навіть упізнавав мене, але вважав мене російською актрисою. Вони казали що раді, що частини України вже немає,

– зазначила Анна.

Українка вирішила не формувати свою думку про Молдову лише на основі декількох проросійських мешканців. Зокрема, тому, що вона мала і приємні зустрічі у Кишиневі, де працівниця готелю висловила свою підтримку зірці, спілкуючись з нею англійською мовою.

Анна Кошмал – відома українська акторка

Попри намагання проросійських осіб переконати Анну Кошмал в тому, що України більше не існує і вона тут непотрібна, ми чудово знаємо, що Анна – одна із найпопулярніших українських, сучасних акторок. Серед стрічок, у яких знялась Кошмал:

"Свати"

"Встигнути до 30"

"Будиночок на щастя"

"Папік 2"

"Казка старого мельника"

"Не зарікайся та інші"

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