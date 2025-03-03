Фільм "Анора" з путіністом Борисовим виграв Оскар-2025: у якій номінації відзначили стрічку
- Фільм "Анора" режисера Шона Бейкера виграв Оскар-2025 за "Найкращий оригінальний сценарій".
- Стрічка отримала критику через участь актора Юрія Борисова та інших російських акторів, які не засудили вторгнення в Україну.
Скандальний фільм "Анора" режисера Шона Бейкера здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".
Нагадаємо, що у стрічці знявся росіянин, який мовчить про війну, Юрій Борисов. Очевидно, фільм отримав критику від свідомих громадян, які підтримують Україну, однак гламурний Голлівуд закрив на це очі.
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Фільм "Анора" отримав Оскар-2025: що відомо про стрічку
Американська комедійна драма 2024 року знята режисером Шоном Бейкером за власним сценарієм, який і приніс йому Оскар-2025.
Фільм розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха і виходить за нього заміж. Однак, попри її щастя, батьки хлопця швидко дізнаються про цей шлюб і роблять усе можливе, щоб примусити молоду пару анулювати своє весілля.
"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму
Фільм зазнав значної критики з боку українських медіа і не тільки насамперед через наявність російських персонажів, а також участь акторів-росіян, які не засудили російське вторгнення в Україну 2022 року.
Рита Бурковська, акторка і військова, зазначила, що в цій історії не все так однозначно.
На мою думку, "Анора" – це абсолютно про російський мир. Це кіно мене вразило, я його подивилася і воно мене насправді надихнуло. Тобто це такі ненависть і агресія, які теж надихають,
– сказала Бурковська.
Особливу увагу варто звернути на те, що актори Марк Ейдельштейн і Юрій Борисов до участі в "Анори" вже грали в російських фільмах, знятих в окупованому Криму.