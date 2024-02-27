Не лише телеведучий: Птушкін зняв свій перший повнометражний фільм, який скоро покажуть у кіно

Український блогер та телеведучий Антон Птушкін повідомив у соціальних мережах про вихід документального фільму "Ми, наші улюбленці та війна". Цю стрічку він створив під час повномасштабної війни в Україні.

Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про створення фільму та яку ціль перед собою ставив Антон Птушкін. Дивіться трейлер та читайте, коли можна буде побачити стрічку у кіно.

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Антон Птушкін зняв фільм під час війни: про що стрічка

У своєму першому фільмі Птушкін розповідає про події в Україні після вторгнення російських військ, фокусуючись на відносинах між людьми та тваринами, які стали свідками або жертвами цієї війни.

Цей проєкт взагалі відрізняється від всього того, що я робив раніше. Тут не буде красивих ландшафтів, прольотів на дроні (бо всі дрони самі знаєте де) чи чогось такого. Це спроба показати війну в Україні під іншим кутом – через стосунки людей і тварин,

– зазначив Антон.

У цьому фільмі основними героями стали коти, собаки, ведмеді, леви, лемури та єменський хамелеон, якого кличуть Ігорем. Окрім тварин, в картині також взяли участь люди, які рятували їх, ризикуючи власним життям.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм був створений у рамках українсько-канадської співпраці, і над його зніманням працювали протягом останніх 1,5 року.

Документальний фільм вийде у кіно: коли можна буде подивитись

"Ми, наші улюбленці та війна" стане фільмом-відкриттям цьогорічного міжнародного фестивалю середньометражного документального кіно DocKyivFest. А з 4 квітня вийде у всеукраїнський прокат.

Птушкін розповідав, що спочатку стрічка була спрямована на західну аудиторію, але пізніше автори вирішили, що вона також повинна бути доступною для українських глядачів, тому випустять її в кінотеатрах. Крім того, фільм буде доступний на YouTube.